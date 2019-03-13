Как правильно выбрать картофель

Формирование современного отечественного рынка плодово-овощной продукции зависит от ряда факторов, начиная от климатических условий и заканчивая затратами на тепличный грунт. Потому в розничной сети появляется импортный картофель. Наталья Куликова, заместитель заведующего товарным отделом:

Он оценивается и визуально, чтобы не было гнили. Точно также картофель калибруется, если мелкий калибр, то это всё возвращается поставщику.

Ольга Гаврильчик, заместитель начальника Главного управления-начальник отдела торговли и услуг Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Вместе с тем, в этом магазине есть проблемы с отечественной картошкой, есть в продаже товар ненадлежащего качества. Это, безусловно, говорит о том, что нарушены правила торговли, что влечёт какую-то административную ответственность.

Обвинения в адрес ритейлеров отчасти верны. Сегодня созданы достаточно лояльные условия для розничной торговли. Субъект самостоятельно определяет ассортимент реализуемых товаров. Но не всегда добросовестно следит за качеством продукции.

Представители ещё одной столичной торговой сети уверяют, что определённый ряд требований они выполняют, ориентируясь и на качество, и на цену. Виктор Козлов, заведующий магазином:

В зависимости от обработки картофеля, от его сорта, поставщик заявляет тот или иной срок хранения. Если это грязный картофель, то это от 90 до 120 суток. Если мытый – не более 30.

На прилавках столичных магазинов можно встретить крупный и мелкий, мытый и грязный, молодой и лежалый, дорогой и дешёвый картофель, но как говорится, на вкус и цвет. Для белорусов картофель издревле считался вторым хлебом. Ольга Гаврильчик:

В основных правилах написано, что перед продажей продавец должен подготовить товар к продаже, произвести отсортировку и предложить для реализации нормальный качественный товар.

Здоровые клубни немного крупнее куриного яйца, выровненной продолговатой или круглой формы с красивой кожурой. Иван Бусько, заведующий отделом иммунитета и защиты картофеля РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»:

Наряду с такими клубнями, есть и клубни, поражённые определённым видом заболевания. Данный клубень поражён серебристой паршой. Вы видите коричневый налёт. Клубни, пораженные в сильной степени, желательно отбраковать.

А вот картофель, поражённый паршой. Несмотря на неприглядный внешний вид, само по себе заболевание вреда организму не принесёт и продукт можно употреблять в пищу. А вот для посадки он не сгодится – моментально заразит молодые клубни. Специалисты говорят, что визуально не определишь и питательную ценность картофеля.

Людмила Козлова, заведующая лабораторией биохимической оценки картофеля РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»:

Единственное, на что вы можете ориентироваться, выбирая картофель в магазине, конечно, клубни должны быть внешне привлекательные, без всяких наростов, трещин и пятен.