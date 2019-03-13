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Как правильно выбрать картофель

13 марта 2019 07:57
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Формирование современного отечественного рынка плодово-овощной продукции зависит от ряда факторов, начиная от климатических условий и заканчивая затратами на тепличный грунт. Потому в розничной сети появляется импортный картофель.

Наталья Куликова, заместитель заведующего товарным отделом:
Он оценивается и визуально, чтобы не было гнили. Точно также картофель калибруется, если мелкий калибр, то это всё возвращается поставщику.

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Ольга Гаврильчик, заместитель начальника Главного управления-начальник отдела торговли и услуг Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Вместе с тем, в этом магазине есть проблемы с отечественной картошкой, есть в продаже товар ненадлежащего качества. Это, безусловно, говорит о том, что нарушены правила торговли, что влечёт какую-то административную ответственность.

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Обвинения в адрес ритейлеров отчасти верны. Сегодня созданы достаточно лояльные условия для розничной торговли. Субъект самостоятельно определяет ассортимент реализуемых товаров. Но не всегда добросовестно следит за качеством продукции.

Как правильно выбрать картофель-7

Представители ещё одной столичной торговой сети уверяют, что определённый ряд требований они выполняют, ориентируясь и на качество, и на цену.

Виктор Козлов, заведующий магазином:
В зависимости от обработки картофеля, от его сорта, поставщик заявляет тот или иной срок хранения. Если это грязный картофель, то это от 90 до 120 суток. Если мытый – не более 30.

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На прилавках столичных магазинов можно встретить крупный и мелкий, мытый и грязный, молодой и лежалый, дорогой и дешёвый картофель, но как говорится, на вкус и цвет. Для белорусов картофель издревле считался вторым хлебом.

Ольга Гаврильчик:
В основных правилах написано, что перед продажей продавец должен подготовить товар к продаже, произвести отсортировку и предложить для реализации нормальный качественный товар.

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Здоровые клубни немного крупнее куриного яйца, выровненной продолговатой или круглой формы с красивой кожурой.

Иван Бусько, заведующий отделом иммунитета и защиты картофеля РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»:
Наряду с такими клубнями, есть и клубни, поражённые определённым видом заболевания. Данный клубень поражён серебристой паршой. Вы видите коричневый налёт. Клубни, пораженные в сильной степени, желательно отбраковать.

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А вот картофель, поражённый паршой. Несмотря на неприглядный внешний вид, само по себе заболевание вреда организму не принесёт и продукт можно употреблять в пищу. А вот для посадки он не сгодится – моментально заразит молодые клубни. Специалисты говорят, что визуально не определишь и питательную ценность картофеля.

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Людмила Козлова, заведующая лабораторией биохимической оценки картофеля РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»:
Единственное, на что вы можете ориентироваться, выбирая картофель в магазине, конечно, клубни должны быть внешне привлекательные, без всяких наростов, трещин и пятен.

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В настоящее время в реестре – 147 сортов картофеля, из них 46 – белорусских. Но родной сердцу корнеплод мы, к своему стыду привозим из 16 стран. Беда только в том, что в списке требований к качеству национального овоща ритейлеры, похоже, забыли вписать главное – вкусовые характеристики. Ради свежего и качественного белорусского картофеля – наш потребитель и за ценой не постоит.

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# Еда # калейдоскоп # Наталья Куликова # Ольга Гаврильчик # Виктор Козлов # Иван Бусько # Людмила Козлова # Фотофакт # картошка

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