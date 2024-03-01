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Визажист назвала ошибку в хранении косметики, которую совершают многие

01 марта 2024 13:08
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Девушки и женщины рискуют занести на кожу много микроорганизмов, если хранят косметику в тканевых косметичках. Поэтому визажист рассказывает, где безопасно могут лежать любые средства.

Визажист назвала ошибку в хранении косметики, которую совершают многие-1


Фото: Рixabay

Исследования показали, что 90% косметичек загрязнены супербактериями, такими как кишечная палочка или стафилококк. Специалист объясняет, что мертвые клетки кожи, бактерии из кистей после каждого применения переносятся в косметичку, сообщает The Mirror.

Визажист советует хранить косметику и кисти в комоде или на туалетном столике. Это более гигиенично, поскольку ровные гладкие поверхности легче промыть, чем тканевые.

Более того, не нужно оставлять крышку с косметическим содержимым открытой, поскольку это стимулирует рост микроорганизмов. Лучше плотно закрыть средство и избегать попадания внутрь воды, поскольку влажная среда – идеальное место для роста микроорганизмов. Именно поэтому нельзя хранить косметику в ванной комнате.

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# Косметология # калейдоскоп

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