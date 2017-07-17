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«Я больше не пою в Ленинграде»: очередная вокалистка покинула коллектив

17 июля 2017 17:11
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Новости России. Еще одна солистка «Ленинграда» объявила об уходе из группы. Василиса Старшова проработала в популярном коллективе около года.

Поклонники группировки засыпали певицу вопросами еще в начале лета. Повод был. Сначала

Василиса объявила, что пропустит несколько концертов группы из-за болезни.

Старшовой не было и на юбилейном сольнике группы, который с аншлагом прошел 13 июля.

Ясность в ситуацию внесла сама Василиса на своей странице в социальной сети. Она попросила поклонников не переживать по поводу ее здоровья. И добавила: «Дела такие: да, я больше не пою в Ленинграде».

Василиса Старшова и Флорида Чантурия заменили Алису Вокс, которая покинула группу весной прошлого года. Лидер группировки – Сергей Шнуров – прокомментировал уход солистки очень эмоционально – здесь подробнее

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Василиса Старшова

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