После еды лучше не плавать: правда или миф?

Говорят, что плавать после еды опасно, потому что могут начаться судороги или спазмы и можно даже утонуть. А так ли это на самом деле?

Журналист BBC решает выяснить, действительно ли опасно плавать после еды. Он вспоминает, каким долгим в детстве ему казался час, который ему приходилось ждать, чтобы получить разрешение снова войти в воду после съеденного на пляже бутерброда. Ему всегда говорили, что можно утонуть, так как могут начаться судороги или спазмы. Задавшись вопросом, так ли это на самом деле, он разъясняет, что и почему может представлять опасность.

Предоставляем вам перевод статьи.

Дело в том, что причины возникновения судорог до сих пор до конца не изучены.

Оснований для предположения, что они могут возникнуть в результате физической нагрузки после приема пищи, нет. Однако нам все же известно, что вследствие больших нагрузок кровь устремляется от желудочно-кишечного тракта к мышцам конечностей и коже. Следовательно, это может вызвать тошноту, если пища еще не переварена. То же самое происходит, когда тошнота вызвана сильным испугом. В результате реакции на стресс в организме происходит блокировка менее значимых на данный момент процессов, таких как пищеварение. Кровь поступает к мышцам, чтобы мы были готовы защищаться или бежать быстрее, чем обычно.

Природу судорог изучали на легкоатлетах, бегающих на длинные дистанции или участвующих в троеборье. А это гораздо большая нагрузка, чем нагрузка детей, плещущихся в воде летом. Профессиональные пловцы соблюдают режим питания и не участвуют в соревнованиях после принятия пищи. При этом они все же должны съесть достаточно, чтобы запастись «топливом», необходимым для того, чтобы показать свой лучший результат. Преодолевая длинные дистанции, требующие выносливости, пловцы потребляют пищу даже во время соревнования. И если у них все же возникают судороги, то это скорее результат перенапряжения. Очевидной же связи с приемом пищи не прослеживается.

А как обстоит дело со спазмами?

Хотя их можно принять за судороги, ученые разграничивают эти два понятия. Несмотря на то, что с точки зрения медицины спазмы определяются как «непродолжительные боли в брюшной полости, вызванные физической нагрузкой», они недостаточно изучены. Специализирующийся на спортивной медицине австралийский ученый Дарен Мортон посвятил изучению спазмов свое научное исследование и выявил, что в большом спорте даже чаще, чем у атлетов, спазмы возникают у пловцов. У тех, кто плотно поел за пару часов до соревнования, вероятность возникновения спазма возрастает даже по истечении необходимого часа.

Теория, объясняющая связь между физической нагрузкой и возникновением спазмов, все же есть. Мортон отмечает, что у многих бегунов на длинные дистанции, спазмы бывают после остановки попить с целью восстановления водного баланса. Он решил провести эксперимент: непосредственно перед выполнением физической нагрузки нужно было выпивать гораздо большее количество жидкости, чем обычно. У тех, кто пил разбавленный фруктовый сок, отмечалась гораздо большая вероятность вздутия живота и спазмов желудка. Мортон полагает, что сок вызывает вздутие живота вследствие давления на стенки брюшины, выстилающей брюшную полость оболочку. Эта область обладает особой чувствительностью, чем можно объяснить боль при возникновении спазма. Если вздутый живот может вызвать раздражение в области брюшины и спазм, то практически тоже воздействие может оказать и пища.

Вернемся к вопросу о купании.

Существуют ли достоверные данные о том, что можно утонуть, если у вас все же начались спазмы или судороги? Если ребенок находится на мелководье, то он может выйти из воды. В случае возникновения спазма можно даже плыть на спине. В опасности ребенок будет только на глубине, где нет ничего, за что можно ухватиться, и, если он не достаточно хорошо плавает или держится на воде. В таком случае, не зависимо от того поел ребенок или нет, пребывание на глубине не рекомендовано.

Согласно статистике, дети погибают на воде ежегодно по всему миру. Это главная причина смерти детей в результате несчастных случаев в Китае. Тем не менее, употребление пищи перед купанием (уверяет автор статьи на bbc.com) не относят к факторам риска. Например, исследователями Центра по контролю и профилактике заболеваний в США в числе главных факторов риска называются неумение плавать, отсутствие ограждений и контроля в местах для купания.

В случае со взрослыми еще одним серьезным фактором риска является употребление алкоголя перед купанием. К тому же, существуют и другие серьезные причины не плавать сразу после принятия пищи. Это позволит предотвратить тошноту и избежать пребывания на солнце в самое жаркое время, например, в полдень. Поэтому говорить детям, что, купаясь сразу после еды, можно утонуть, – один из способов заставить их слушаться (уверен автор). Исходя же из выше приведенных данных, научно подтвержденным фактом это видимо не является.

Перевод: Мария Харзеева. Источник: bbc.com