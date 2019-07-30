Попугайчик станцевал лезгинку и покорил сеть своим выступлением

В сети приобрел известность танцующий попугай.

По информации Daily Mail, птица танцует лезгинку. За кадром играет традиционная для этого танца музыка со словами на русском языке.

Считается, что попугаи любят музыку больше некоторых животных. Птицы могут синхронизировать свои движения в такт музыке, потому что они способны образовывать связи между частями мозга, отвечающими за слух и движение.