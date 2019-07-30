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Попугайчик станцевал лезгинку и покорил сеть своим выступлением

30 июля 2019 08:17
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В сети приобрел известность танцующий попугай.  

По информации Daily Mail, птица танцует лезгинку. За кадром играет традиционная для этого танца музыка со словами на русском языке.  

Считается, что попугаи любят музыку больше некоторых животных. Птицы могут синхронизировать свои движения в такт музыке, потому что они способны образовывать связи между частями мозга, отвечающими за слух и движение.  

Попугайчик станцевал лезгинку и покорил сеть своим выступлением-1

Попугай даже попеременно танцует на разных ногах и активно подпрыгивает.  

Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Умилительные кадры  

Энтузиазм маленького попугая удивил многих интернет-пользователей и собрал десятки тысяч лайков в соцсетях.    

Для людей танец является формой социального взаимодействия. Возможно, для попугаев тоже – сейчас ученые проводят исследования этого предположения.  

 До слёз. Посмотрите, как попугай проник в ряды собак и научился лаять (читать далее).  

# Птицы # калейдоскоп

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