Выступление Сергея Лазарева на «Евровидении-2019». Видеофакт
В Тель-Авиве 16 мая проходит второй полуфинал конкурса «Евровидение». В нем определяются имена десяти участников, прошедших в финал шоу.
В полуфинале приняли участие главные фавориты песенного шоу. Они лидируют в рейтингах у букмекеров.
Среди них и представитель России – Сергей Лазарев, который во второй раз принимает участие в конкурсе.
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Фото: instagram.com/lazarevsergey
Он исполнил эпическую балладу «Scream». По словам певца, это очень личная композиция.
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Не менее зрелищным получился и номер артиста – он находился в окружении экранов, зеркального лабиринта, а некоторые фрагменты песни пел находясь за «стеной из дождя».
Фото: instagram.com/lazarevsergey
Номер поставил известный греческий режиссер Фокас Евангелинос. С ним Сергей Лазарев работает не в первый раз.
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Постановка была высоко оценена и зрителями, и журналистами.