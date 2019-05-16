Выступление Сергея Лазарева на «Евровидении-2019». Видеофакт

В Тель-Авиве 16 мая проходит второй полуфинал конкурса «Евровидение». В нем определяются имена десяти участников, прошедших в финал шоу. В полуфинале приняли участие главные фавориты песенного шоу. Они лидируют в рейтингах у букмекеров. Среди них и представитель России – Сергей Лазарев, который во второй раз принимает участие в конкурсе. Зачем ему «Евровидение» во второй раз? Факты, которые вы могли не знать о Сергее Лазареве

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Он исполнил эпическую балладу «Scream». По словам певца, это очень личная композиция. О чём песня Сергей Лазарев на конкурсе «Евровидение-2019» (читать далее). Не менее зрелищным получился и номер артиста – он находился в окружении экранов, зеркального лабиринта, а некоторые фрагменты песни пел находясь за «стеной из дождя».

Фото: instagram.com/lazarevsergey