Сколько кофе можно пить, чтобы здоровью не навредить?

Новости Австралии. Учёные выяснили, сколько чашек кофе можно пить в день без вреда для здоровья.

Как сообщает Science Daily, исследователи из Университета Южной Австралии изучили данные 347 тысяч человек от 37 до 73 лет, чтобы установить связь между количеством употребляемого кофе и здоровьем сердца.

Аргументируя важность своего исследования, учёные уточнили, что в Австралии каждый шестой житель страдает от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). От этой болезни каждые 12 минут умирает человек.

Что есть и сколько двигаться? Названы способы снизить риск преждевременной смерти

Авторы работы рассказывают, что кофе помогает организму работать быстрее и эффективнее, но в то же время истощает его. Также известно, что высокое давление увеличивает риск развития ССЗ, а кофе – повышает давление.

За переработку кофеина у человека отвечает ген CYP1A2. «Сильный» ген позволяет усваивать кофе в четыре раза быстрее, чем у обладателей «слабых». Но в любом случае употреблять больше шести чашек кофе в день не рекомендуется никому.

Кофе: рецепты приготовления ароматного напитка со всего мира

У тех, кто превышал этот лимит, риск возрастал на 22% в сравнении с теми, кто пил не более двух чашек кофе в день.