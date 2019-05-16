Евровидение-2019. Названы все финалисты конкурса
В Тель-Авиве 16 мая прошел второй полуфинал конкурса «Евровидение». В нем приняли участие 18 исполнителей, среди которых было много фаворитов среди букмекеров.
В грандиозный финал конкурса прошли 10 участников. Это представители
Северной Македонии,
Нидерландов,
Албании,
Швеции,
России,
Азербайджана,
Дании,
Норвегии,
Швейцарии,
Мальты.
Все фавориты «Евровидения» прошли дальше. Всего в финале примут участие конкурсанты из 26 стран. Теперь известны все финалисты «Евровидения».
Выступление Сергея Лазарева на «Евровидении-2019». Видеофакт (смотрите здесь).
Фото: instagram.com/eurovision
Одна часть финалистов определилась после первого полуфинала, который прошел 14 мая. После него продолжили участие в конкурсе представители Греции, Беларуси, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино, Словении.
Автоматически в финал проходят представители стран «большой пятерки», которые являются организаторами шоу. Это Италия, Испания, Франция, Германия, Великобритания. Также ежегодно в финал автоматически квалифицируется страна-хозяйка конкурса. В 2019 году – это Израиль.
Грандиозное финальное шоу пройдет 18 мая.
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