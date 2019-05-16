Евровидение-2019. Названы все финалисты конкурса

В Тель-Авиве 16 мая прошел второй полуфинал конкурса «Евровидение». В нем приняли участие 18 исполнителей, среди которых было много фаворитов среди букмекеров.

В грандиозный финал конкурса прошли 10 участников. Это представители

Северной Македонии,

Нидерландов,

Албании,

Швеции,

России,

Азербайджана,

Дании,

Норвегии,

Швейцарии,

Мальты.

Все фавориты «Евровидения» прошли дальше. Всего в финале примут участие конкурсанты из 26 стран. Теперь известны все финалисты «Евровидения».