Вера Брежнева растрогала соцсети, поздравив своего мужа Константина Меладзе

Новости России. Композитору и продюсеру Константину Меладзе сегодня исполняется 53 года. Его супруга, певица Вера Брежнева, на своей странице в социальной сети оставила поздравление, которое растрогало поклонников пары.





Константин Меладзе. Источник фото: instagram.com/ververa/



Этот снимок Вера Брежнева сопроводила лаконичной подписью. «Но сколько смысла в этой краткости», – восторгаются фанаты.

Вера Брежнева (запись в Instagram):

Особенный Человек! Особенный День Рождения! Поздравляем всем миром!

В комментариях пользователи сети присоединились к поздравлениям.

Композитору желают вдохновения и крепкого здоровья.