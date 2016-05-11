Вера Брежнева растрогала соцсети, поздравив своего мужа Константина Меладзе

Новости России. Композитору и продюсеру Константину Меладзе сегодня исполняется 53 года. Его супруга, певица Вера Брежнева, на своей странице в социальной сети оставила поздравление, которое растрогало поклонников пары.
Константин Меладзе. Источник фото: instagram.com/ververa/
Этот снимок Вера Брежнева сопроводила лаконичной подписью. «Но сколько смысла в этой краткости», – восторгаются фанаты.
Вера Брежнева (запись в Instagram):
Особенный Человек! Особенный День Рождения! Поздравляем всем миром!
В комментариях пользователи сети присоединились к поздравлениям.
Композитору желают вдохновения и крепкого здоровья.