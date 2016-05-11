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Вера Брежнева растрогала соцсети, поздравив своего мужа Константина Меладзе

11 мая 2016 16:36
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Новости России. Композитору и продюсеру Константину Меладзе сегодня исполняется 53 года. Его супруга, певица Вера Брежнева, на своей странице в социальной сети оставила поздравление, которое растрогало поклонников пары.


Константин Меладзе. Источник фото: instagram.com/ververa/

Этот снимок Вера Брежнева сопроводила лаконичной подписью. «Но сколько смысла в этой краткости», – восторгаются фанаты. 

Вера Брежнева (запись в Instagram):
Особенный Человек! Особенный День Рождения! Поздравляем всем миром!

В комментариях пользователи сети присоединились к поздравлениям.

Композитору желают вдохновения и крепкого здоровья. 

Вера Брежнева растрогала соцсети, поздравив своего мужа Константина Меладзе-1

Они узаконили отношения осенью прошлого года. Когда в октябре итальянские журналисты сделали фото молодоженов, выходящих из церкви, а мэр городка на тосканском побережье рассказал, что лично расписал пару, певица и продюсер продолжали хранить молчание.

В марте этого года Константин Меладзе и Вера Брежнева нарушили свой принцип о том, что «счастье любит тишину» и впервые подтвердили: они муж и жена. Здесь подробности.

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# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Константин Меладзе # Вера Брежнева

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