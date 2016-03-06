«Не устаю восхищаться ею каждый день, каждый час»: Вера Брежнева и Константин Меладзе впервые рассказали о своей семье

Константин Меладзе ( в интервью Андрею Малахову ): Одни из лучших своих песен, одни из самых лаконичных, я написал Вере. С ее приходом в «ВИА Гру» началась новая пора, я стал писать другие песни, они стали более одухотворенные, возвышенные, более музыкально насыщенные и сложные – это ее влияние…

Она потрясающий совершенно человек, который живет с такой полной самоотдачей. Она столько сделала для своей семьи и близких, чтобы вытащить их, чтобы перевести на другой уровень жизни. Она столько делает другим людям, кому сколько может, что поначалу у меня была даже какая-то ревность. Потому что все это делается за счет того, что ее часто не бывает дома, за счет времени, проведенного с нами в семье. Но мы понимаем, что это необходимо человеку. Если Бог дал ей такие силы, способности, то нести крест нужно достойно. Мы, чем можем, помогаем, и это вызывает у нас восхищение.

Я иногда забываю о том, что знаю ее много лет, и не устаю восхищаться ею ежедневно, ежечасно. Она и мою жизнь поменяла. Я жил, как улитка в своем мирке, она меня вытащила из этого мирка, и я тоже стал больше делать для других, заметил вокруг себя нуждающихся. У нее потрясающая совершенно энергия.