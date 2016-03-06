«Не устаю восхищаться ею каждый день, каждый час»: Вера Брежнева и Константин Меладзе впервые рассказали о своей семье
Новости России. Они узаконили отношения осенью прошлого года. Когда в октябре итальянские журналисты сделали фото молодоженов, выходящих из церкви, а мэр городка на тосканском побережье рассказал, что лично расписал пару, певица и продюсер продолжали хранить молчание.
Накануне Константин Меладзе и Вера Брежнева нарушили свой принцип о том, что «счастье любит тишину» и
впервые подтвердили: они муж и жена.
Константин Меладзе (в интервью Андрею Малахову):
Одни из лучших своих песен, одни из самых лаконичных, я написал Вере. С ее приходом в «ВИА Гру» началась новая пора, я стал писать другие песни, они стали более одухотворенные, возвышенные, более музыкально насыщенные и сложные – это ее влияние…
Она потрясающий совершенно человек, который живет с такой полной самоотдачей. Она столько сделала для своей семьи и близких, чтобы вытащить их, чтобы перевести на другой уровень жизни. Она столько делает другим людям, кому сколько может, что поначалу у меня была даже какая-то ревность. Потому что все это делается за счет того, что ее часто не бывает дома, за счет времени, проведенного с нами в семье. Но мы понимаем, что это необходимо человеку. Если Бог дал ей такие силы, способности, то нести крест нужно достойно. Мы, чем можем, помогаем, и это вызывает у нас восхищение.
Я иногда забываю о том, что знаю ее много лет, и не устаю восхищаться ею ежедневно, ежечасно. Она и мою жизнь поменяла. Я жил, как улитка в своем мирке, она меня вытащила из этого мирка, и я тоже стал больше делать для других, заметил вокруг себя нуждающихся. У нее потрясающая совершенно энергия.
Фото. Вера Брежнева. Источник фото: instagram.com/ververa/
Константин Меладзе также отметил, что «тихо радуется» тому, что его супруга который год входит в списки самых сексуальных женщин страны,
«радуется этому уже долго» и «уже начинает привыкать» к вниманию миллионов мужчин, адресованному ей.
Вера Брежнева. Источник фото: instagram.com/ververa/
Еще девочкой Брежнева представляла, как будет петь или танцевать на сцене, и знать ее будут не только в родном Днепродзержинске, но и даже в Днепропетровске. Но как стать известной, Вера не знала, семья жила бедно: одежду делили между четырьмя сестрами, поэтому вещи приходилось зачастую покупать в комиссионках. То, что ее заметил продюсер Константин Меладзе, Вера Брежнева не считает просто везением, это награда за тяжелый труд.