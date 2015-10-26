«Счастье любит тишину»: тайная свадьба Веры Брежневой и Константина Меладзе

Новости России. 33-летняя певица Вера Брежнева и 52-летний продюсер Константин Меладзе узаконили отношения на тосканском побережье Версилия, в местечке под названием Форте-дей-Марми (Италия).

О том, что композитор и певица теперь уже официально муж и жена, в минувшие выходные сообщила итальянская пресса. Как пишет Il Tirreno Versilia, церемонию бракосочетания провел мэр города Умберто Буратти.

Издание сравнивает Брежневу с Клаудией Шиффер и сообщает, что Вера не приходится родственницей Леониду Брежневу.

Для Константина Меладзе это второй брак. Константин с супругой Яной прожили в законном браке более 19 лет. У них трое детей. В одном из интервью Яна рассказывала, что супруг изменял ей с Брежневой 10 лет.

Вера Брежнева воспитывает двоих дочерей.