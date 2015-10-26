«Счастье любит тишину»: тайная свадьба Веры Брежневой и Константина Меладзе
Новости России. 33-летняя певица Вера Брежнева и 52-летний продюсер Константин Меладзе узаконили отношения на тосканском побережье Версилия, в местечке под названием Форте-дей-Марми (Италия).
О том, что композитор и певица теперь уже официально муж и жена, в минувшие выходные сообщила итальянская пресса. Как пишет Il Tirreno Versilia, церемонию бракосочетания провел мэр города Умберто Буратти.
Издание сравнивает Брежневу с Клаудией Шиффер и сообщает, что Вера не приходится родственницей Леониду Брежневу.
Для Константина Меладзе это второй брак. Константин с супругой Яной прожили в законном браке более 19 лет. У них трое детей. В одном из интервью Яна рассказывала, что супруг изменял ей с Брежневой 10 лет.
Вера Брежнева воспитывает двоих дочерей.
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/
На страничках в соцсетях нет официального подтверждения информации о свадьбе, правда, Вера Брежнева публикует фото из Вероны. К одному из снимков артистка оставила запись: «Счастье любит тишину. Желаю его каждому».
В интервью «Комсомольской правде» пресс-атташе певицы Анастасия Драпеко подтвердила новость.
Анастасия Драпеко, пресс-атташе:
Да, это абсолютная правда – Вера и Константин официально поженились в Италии. Они совершенно счастливы, но пока не готовы делиться подробностями происходящего. Надо немного подождать.
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/
Еще девочкой Брежнева мечтала, как будет петь или танцевать на сцене, и знать ее будут не только в родном Днепродзержинске, но и даже в Днепропетровске. Но как стать известной, Вера не знала, семья жила бедно: одежду делили между четырьмя сестрами, поэтому вещи приходилось зачастую покупать в комиссионках. То, что ее заметил продюсер Константин Меладзе, Вера Брежнева не считает просто везением, это награда за тяжелый труд.