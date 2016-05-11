Канадский школьник обнаружил «затерянный город майя»

Новости Канады. 15-летний школьник Уильям Гадури нашел, предположительно, затерянный город майя в Центральной Америке. Это удалось сделать по спутниковым снимкам.

Уильям пришел к выводу, что племена майя возводили свои сооружения в соответствии с картой созвездий. Изучая ее, мальчик обнаружил созвездие из трех звезд, которому «не хватает города».

Как пишет местная пресса, обнаруженный город является четвертым по размерам среди известных поселений майя и занимает площадь более 100 квадратных километров. В частности, внутри поселения имеется пирамида высотой 86 метров, а также ряд других построек.

Исследования Гадури будут опубликованы в научном журнале, в следующем году он представит их на международной научной конференции в Бразилии.

По данным CBS, уже несколько археологов проявили интерес к «затерянному городу» и выразили готовность отправиться туда, разумеется, вместе с подростком.

