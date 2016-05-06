Как Павел Воля растрогал соцсети, поздравив дочь с днем рождения

Новости России. Телеведущий и актер Павел Воля давно на собственном примере показал, что семья – самая важная ценность в жизни. В любви своей супруге, прославленной гимнастке Ляйсан Утяшевой, мужчина готов признаваться каждый день. В своих интервью Павел Воля не раз подчеркивал: главное – поступки.



Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Источник фото: instagram.com/liasanutiasheva/



Несколько часов назад на своей странице в социальной сети Павел Воля опубликовал трогательную фотографию и оставил к ней не менее трогательную подпись.

Павел Воля:

Нашей дочке, нашей Софии исполнился годик. Мы тебя очень любим! У тебя все получится. Смейся, пой, танцуй, кушай, спи, ходи, играй, веселись, дочка! С Богом, моя дорогая. Спасибо за все! @liasanutiasheva благодарю тебя за это счастье. Мир нашему дому!





Источник фото: instagram.com/pavelvolyaofficial/



Снимок активно комментируют поклонники пары и присоединяются к поздравлениям малютки.



Воля и Утяшева – не из тех, кто прячет личную жизнь за семью замками. На страницах молодых родителей в социальных сетях довольно часто появляются забавные снимки и видео. Несколько месяцев назад Ляйсан познакомила своих подписчиков с новым членом семьи – померанским шпицем.



Источник фото: instagram.com/liasanutiasheva/



Ляйсан Утяшева:

Наш пушистый друг. Роберт назвал его «Нямкой». На любые наши предложения отвечает: «Мама, ну если это Нямка, как я могу его звать Пух или другим именем?». Photo by мама. Сделано на бегу и не передает всего очарования этого маленького пушистого зверя.



Напомним, Павел Воля и Ляйсан Утяшева воспитывают двоих детей. Сыну Роберту в мае исполнится три годика.





Источник фото: instagram.com/liasanutiasheva/



В интервью программе «Простые вопросы» Павел Воля рассказал, что их семья вовсе не звездная.