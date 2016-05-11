Похудеть на 108 кг: как операция помогла модели получить новое тело

Новости США. Рози Меркадо весила 185 килограммов. Когда она покупала билеты на самолет, ей предложили забронировать целых два места. В одно женщина бы не уместилась. Этот унизительный инцидент был последней каплей, и Рози, мать троих детей, во что бы то ни стало решила похудеть. За 1,5 года собственных усилий женщина сбросила 49 кг – отметки в 136 килограммов она достигла благодаря диетам и тренировкам. Но дальше вес не сдвинулся. Более того, в какой-то момент вновь стал увеличиваться. Рози Меркадо, модель размера плюс (журналу People):

Когда я увидела на весах цифру 145 кг, то решила ни в коем случае не останавливаться. Пути назад нет, я не могла снова весить 185 кг. Однажды я увидела документальный фильм о рукавной гастропластике и решила, что сделаю это.

Меркадо решилась на операцию не потому, что хотела стройное тело: она заботилась о своем здоровье. Рози Меркадо:

Я не грежу о 6-м размере одежды. Я только хочу жить здоровой жизнью и поддерживать себя в форме. Ожирение каждый день ставит под угрозу жизнь. Онако последний шаг к гастропластике дался Рози нелегко. Рози Меркадо:

Это нелегкий путь. Операция – лишь один из шагов, она не гарантирует стопроцентный результат. Успех приходит с дисциплиной – нужно с утра и до вечера следить за своим рационом. Это стиль жизни. Благодаря операции, силе воли и здоровому образу жизни Рози сбросила еще 90 кг.

Но это породило еще одну проблему – на животе образовалось 9 кг обвисшей кожи. У Меркадо появилась сыпь, боли и общий дискомфорт. Рози Меркадо:

Я постоянно носила корректирующее белье, оно было особенно необходимо во время пробежек. Кураж от потери веса может затмить появление новых сложностей. В борьбе с этой бедой Меркадо решила вновь обратиться к помощи хирургов. Абдоминопластика позволила избавиться от ненужной кожи, но это потребовало реорганизации всей брюшной полости. Рози Меркадо:

Это был самый болезненный момент моей жизни. Все болело и жгло, повсюду были трубки от аппаратов. Но несмотря на это, Рози не сожалеет о своем выборе.

Рози Меркадо:

Я бы снова и снова принимала это решение. Теперь я ношу ту одежду, которую не могла надеть раньше. Я в состоянии бегать, у меня нет сыпи, я не чувствую тяжести. В сумме Меркадо потеряла 108 кг. Рози Меркадо:

Я не идеальна, у меня до сих пор есть целлюлит. Но я добилась внушительных результатов. Теперь я могу позволить себе заниматься новыми вещами. Я стала уверенной в себе: не только от того, как я выгляжу, а от той свободы, которую я обрела.

Меркадо понадобилось время, чтобы свыкнуться с новым телом и стилем жизни. Рози Меркадо:

Я не думаю, что к операции реально подготовиться психологически. Мне было трудно отказаться от газировки, дессертов, пасты и риса. Вся вредная пища должна быть исключена их рациона. Тогда настает время воспитывать себя, приучать питаться правильно: пища обязана быть здоровой, низкокалорийной, в небольших количествах. Когда идешь перекусить с друзьями – съедаешь только половину закуски и ждешь остальных. Сложно держать себя в руках.

Важно полностью принять «низкокалорийный» образ жизни и все изменения, которые происходят с телом при потере веса. Ты знаешь что тебе можно, что нельзя. И когда преступаешь черту дозволенного, начинает мучать совесть. Так что Меркадо придерживается здорового питания, чтобы поддерживать себя в форме. Она ходит в тренажерный зал, занимается ходьбой и бегом.