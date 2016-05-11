Фотофакт: макияж сделал 80-летнюю хорватскую бабушку интернет-сенсацией

Новости Хорватии. 80-летняя Ливия Мулач из Хорватии стала звездой социальных сетей после того, как ее внучка, визажист Теа Флего, запечатлела на видео процесс нанесения макияжа для пожилой женщины.

Результат бьюти-эксперимента оказался впечатляющим.

Женщина стала моложе и привлекательнее. Подписчики визажиста в Instagram назвали ее бабушку «гламурной бабулей». Теа уверяет: бабуля не обижается. Она рада быть полезной и совсем не ожидала, что тысячи людей по всему миру так тепло встретят этот ролик.



Через внучку Ливия Мулач передала послание для поклонников: «Не бывает некрасивых женщин, бывают ленивые».

Теперь на странице визажиста появляются фото бабушкиных подруг, а кроме снимков девушка публикует еще и поэтапные видеоуроки.



Семейный тандем привлек внимание мировых изданий. О бабушке и внучке уже написали The Daily Mirror, The Sun, Marie Claire. А на днях их пригласили на очень популярное в Америке телешоу.

Напомним, неделю назад интернет-знаменитостью стала еще одна бабушка.

Мисс Гилберт, которой недавно исполнилось 100 лет, украсила обложку британского журнала Vogue. Здесь подробности.