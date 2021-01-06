Веник под подушку и куда клюнет петух. Необычные гадания на Коляды

Анастасия Макеева, корреспондент:

Не знаете, кого выбрать из кавалеров, все еще не встретили свою любовь? Погадаем на Коляды и расставим все точки над i.

Ночь перед Рождеством – тайна года. В это сакральное время двери между мирами стираются, можно загадывать желания и получать подсказки судьбы. По гоголевским стежкам мы отправились в агрогородок Россасно Дубровенского района. Тотемные животные и Вифлеемская звезда как символ Рождества. Коль заглянули колядовщики на огонек, значит, будет славный год.

Коза принесет урожай, мехоноша – богатство, цыганка позолотит ручку. У каждого на колядной вечеринке была своя роль. В знак приглашения хозяюшки ставили волочебникам на окно свечку и не скупились за зрелище рублем, шкваркой да чаркой.

Анастасия Красовская, методист по фольклору:

Частуюць за тое, што пелі, за добрыя пажаданні. Назбіраюць цэлы мяшок і ледзь нясуць. Тады збіраюцца ў адной хаце і там ужо вечарына.

А девушки до утра гадают на суженого-ряженого. Одной спрашивать у зеркальца уж больно страшно. Любовный гороскоп составляли в веселой компании. Вместо звезд – туфли и палки.

Быть в паре или нет, узнавали просто. Садились спинами друг к другу и поворачивались: если взор пал в одну сторону – по одной дороге идти, коль нет – се ля ви.

Спросить у первого встречного мужчины имя – дело святое. Так и величать мужа будут. В волшебную ночь образ миленка мог подсказать даже веник из прутьев. На три дня его оставляли на дороге, затем забирали под подушку и просили во сне прислать суженого-ряженого. Обнять забор на Колядки: четное число досок – будет половинка, нечетное – надо еще подождать.

Анастасия Красовская:

Выбірайце сабе па палену з заплюшчанымі вачамі. Самае добрае паленца – за багатага замуж выйдзеш. А ў цябе гуляка будзе.

Портрет жениха помогал составить Петя-петушок. Как стемнело, девчата пускали пернатого в ход. Клюнет в зеркало, будет кавалер форсить и собой любоваться, попробует зерно – бизнесмен, попьет водицы – горе-пьяница. Хотите верьте, хотите нет, а рождественские гадания имеют свою силу.

Анастасия Красовская:

Мне было 22 гады, яшчэ не была замужам, паехала да сяброўкі пад Віцебск. Клалася спаць і кажу: «На новым месцы, прысніся жаніх нявесце». І больш не размаўляеш ні з кім. Лягла, заснула і прысніўся мне мой мужык. Я яго так ведала, даже думаць не магла.