Горная сосна. Что следует учитывать при посадке в саду

Зимний сад – это особое очарование. Да, он не такой яркий, как летом, когда повсюду буйство красок. Но при этом именно в межсезонье композиции из самых разных растений, создают на загородном участке неповторимую атмосферу.

Роль солистов в зимнем саду чаще всего отводится хвойным. Благо, выбор большой. Один из интересных вариантов – сосна горная. Очень декоративный стелющийся вид, который достоин внимания садоводов. Подбирая экземпляры, важно обращать внимание на размер во взрослом состоянии.

Александр Овсей, начальник отдела Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра:

Растению порядка 15 лет, но это еще не предел его размеров, поэтому стоит учитывать размер участка.

Сегодня на рынке представлено немало сортов сосны горной. Они отличаются размерами и формой, хвоя также может быть разных оттенков. Эти факторы позволяют вписать горные сосны практически в любой уголок сада. А чтобы растение прижилось и чувствовало себя комфортно, необходимо соблюсти несколько правил.

Александр Овсей:

Место выбирать лучше солнечное. При посадке исключить внесение свежей органики. Данное растение хорошо отзывается на подкормку комплексными как макро-, так и микроудобрениями. На территории центра у нас ежегодно цветет.

Вот такие довольно декоративные шишечки получаются, по несколько штук на одной веточке.