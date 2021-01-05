Горная сосна. Что следует учитывать при посадке в саду

Зимний сад – это особое очарование. Да, он не такой яркий, как летом, когда повсюду буйство красок. Но при этом именно в межсезонье композиции из самых разных растений, создают на загородном участке неповторимую атмосферу.
Зимний сад – это особое очарование. Да, он не такой яркий, как летом, когда повсюду буйство красок. Но при этом именно в межсезонье композиции из самых разных растений, создают на загородном участке неповторимую атмосферу.
Роль солистов в зимнем саду чаще всего отводится хвойным. Благо, выбор большой. Один из интересных вариантов – сосна горная. Очень декоративный стелющийся вид, который достоин внимания садоводов. Подбирая экземпляры, важно обращать внимание на размер во взрослом состоянии.
Александр Овсей, начальник отдела Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра:
Растению порядка 15 лет, но это еще не предел его размеров, поэтому стоит учитывать размер участка.
Сегодня на рынке представлено немало сортов сосны горной. Они отличаются размерами и формой, хвоя также может быть разных оттенков. Эти факторы позволяют вписать горные сосны практически в любой уголок сада. А чтобы растение прижилось и чувствовало себя комфортно, необходимо соблюсти несколько правил.
Александр Овсей:
Место выбирать лучше солнечное. При посадке исключить внесение свежей органики. Данное растение хорошо отзывается на подкормку комплексными как макро-, так и микроудобрениями. На территории центра у нас ежегодно цветет.
Вот такие довольно декоративные шишечки получаются, по несколько штук на одной веточке.
Хвойные растения – не только зимние акценты сада. В каждую пору года для них найдется роль. Весной сосна горная создаст настроение в обрамлении первоцветов. Летом она может стать отличным фоном для других растений, например, кустарников с яркими листьями. Не теряя красок и поздней осенью, она будет радовать ярким цветом в эту монохромную пору.