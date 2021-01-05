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«Мы удивляем новыми персонажами». Необычный новогодний квест проводят для детей в заказнике «Свитязянский»

05 января 2021 08:22
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Зимние каникулы самое время посетить резиденцию Дедушки Мороза. Сегодня мы отправимся на озеро Свитязь в заколдованный лес.

«Мы удивляем новыми персонажами». Необычный новогодний квест проводят для детей в заказнике «Свитязянский»-1

В ландшафтном заказнике «Свитязянский» прописались 12 месяцев. Каждый сезон в эколого-информационном центре волшебники готовят захватывающие квесты. Новогоднее путешествие открывает Сказочница. Она знает, как подобрать ключи к таинственным лесным жителям. Среди них новогрудская Малефисента. На ее страже ворон и медведь. Просто так в избушку не попасть.

«Мы удивляем новыми персонажами». Необычный новогодний квест проводят для детей в заказнике «Свитязянский»-4

Злая Королева заколдовала Деда Мороза и Снегурочку, чтобы разбогатеть на новогодних сюрпризах и пополнить свой сундук. Но как только ребята согласились сыграть с ней в снежки, сердце колдуньи растаяло. Она подсказала, что путь к главному волшебнику лежит через дерево желаний.

«Мы удивляем новыми персонажами». Необычный новогодний квест проводят для детей в заказнике «Свитязянский»-7

Анастасия Макеева:
У вас тут уже ленточки повязали, это волшебное дерево, которое исполняет желания?

Сказочница:
Да, мы сюда с ребятами всегда приходим. Но главное, чтобы возле этого дерева было очень тихо. Мы с ребятами беремся за ручки, загадываем желание, потом притрагиваемся к этому дереву. Оно обязательно исполнится.

«Мы удивляем новыми персонажами». Необычный новогодний квест проводят для детей в заказнике «Свитязянский»-10

Мы удивляем новыми персонажами. Паук какие-то игры проводит, может песню спеть.

«Мы удивляем новыми персонажами». Необычный новогодний квест проводят для детей в заказнике «Свитязянский»-13

Всегда очень нравится яйцо дракона. В этом году он полетел отдыхать вместе с Кощеем.

«Мы удивляем новыми персонажами». Необычный новогодний квест проводят для детей в заказнике «Свитязянский»-16

Анастасия Макеева:
А приведения приходят? Все-таки озеро Свитязь, Мицкевич его воспевал, оно такое мистическое. Русалки тут оживают?

Злая Королева:
Приходят иногда в гости: и Русалочки хороводы поводить, и Лесовики байки рассказать.

Героев белорусских мифов Сказочница знает в лицо и с радостью познакомит вас с Болотниками и Зазовками. Сами не заметите, как окажетесь у нарядной елки и пуститесь в пляс с хозяином года.

Хозяин года:
Чтобы меня задобрить, нужно дотронуться до рожек, погладить по животику и загадать желание, и оно обязательно в новом году исполнится.

«Мы удивляем новыми персонажами». Необычный новогодний квест проводят для детей в заказнике «Свитязянский»-19

Через вьюги и бураны на праздник влетает Дед Мороз с внучкой. Закружат в хороводах, подморозят щечки и споют гимн главной зеленой красавицы.

«Мы удивляем новыми персонажами». Необычный новогодний квест проводят для детей в заказнике «Свитязянский»-22

После зимних забав Дед Мороз согреет Иван-чаем и отправит на экотропы. В его зеленом царстве есть на что посмотреть. Туристы приезжают на заповедные земли с палатками, чтобы насладиться природой и засушить золотую рыбку. Уловом на Свитязи довольны все.

«Мы удивляем новыми персонажами». Необычный новогодний квест проводят для детей в заказнике «Свитязянский»-25

Екатерина Литвин, директор Республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»:
У нас рыбаки обычно говорят о Русалках, которых они видят во время рыбалки, ближе к середине озера. Привлекает то, что вода у него прозрачная. Березы, сосны будто подглядывают, какой подводный мир в самом озере. Это действительно очень красиво.

«Мы удивляем новыми персонажами». Необычный новогодний квест проводят для детей в заказнике «Свитязянский»-28

Рассказываем о биоразнообразии нашего заказника, какой растительный и животный мир. В каких местах, какую птицу можно увидеть.

«Мы удивляем новыми персонажами». Необычный новогодний квест проводят для детей в заказнике «Свитязянский»-31

Звезда заказника – царь-дуб. 350-летний мудрец частенько светится в лентах. Местные говорят, что лучше всего к нему приходить тайком в полнолуние. Беседы о сокровенном приносят свои плоды. В любом случае в новогрудском крае ваши каникулы пройдут на ура.

«Мы удивляем новыми персонажами». Необычный новогодний квест проводят для детей в заказнике «Свитязянский»-34

Екатерина Литвин:
Не зря же называют «Приключения у 12 месяцев». На каждый месяц здесь организовывается представление. Это может быть Масленица, Яблочный Спас, можно и папараць-кветку искать на празднике Купалы.

Приезжайте за сказками, традициями, обновлением. 

«Мы удивляем новыми персонажами». Необычный новогодний квест проводят для детей в заказнике «Свитязянский»-37

Дед Мороз:
Чтобы исполнилось заветное желание, вы обязательно должны дотронуться до нашего волшебного посоха.

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