«Мы удивляем новыми персонажами». Необычный новогодний квест проводят для детей в заказнике «Свитязянский»

Анастасия Макеева, корреспондент:

Зимние каникулы – самое время посетить резиденцию Дедушки Мороза. Сегодня мы отправимся на озеро Свитязь в заколдованный лес.

В ландшафтном заказнике «Свитязянский» прописались 12 месяцев. Каждый сезон в эколого-информационном центре волшебники готовят захватывающие квесты. Новогоднее путешествие открывает Сказочница. Она знает, как подобрать ключи к таинственным лесным жителям. Среди них новогрудская Малефисента. На ее страже ворон и медведь. Просто так в избушку не попасть.

Злая Королева заколдовала Деда Мороза и Снегурочку, чтобы разбогатеть на новогодних сюрпризах и пополнить свой сундук. Но как только ребята согласились сыграть с ней в снежки, сердце колдуньи растаяло. Она подсказала, что путь к главному волшебнику лежит через дерево желаний.

Анастасия Макеева:

У вас тут уже ленточки повязали, это волшебное дерево, которое исполняет желания? Сказочница:

Да, мы сюда с ребятами всегда приходим. Но главное, чтобы возле этого дерева было очень тихо. Мы с ребятами беремся за ручки, загадываем желание, потом притрагиваемся к этому дереву. Оно обязательно исполнится.

Мы удивляем новыми персонажами. Паук какие-то игры проводит, может песню спеть.

Всегда очень нравится яйцо дракона. В этом году он полетел отдыхать вместе с Кощеем.

Анастасия Макеева:

А приведения приходят? Все-таки озеро Свитязь, Мицкевич его воспевал, оно такое мистическое. Русалки тут оживают? Злая Королева:

Приходят иногда в гости: и Русалочки хороводы поводить, и Лесовики байки рассказать. Героев белорусских мифов Сказочница знает в лицо и с радостью познакомит вас с Болотниками и Зазовками. Сами не заметите, как окажетесь у нарядной елки и пуститесь в пляс с хозяином года. Хозяин года:

Чтобы меня задобрить, нужно дотронуться до рожек, погладить по животику и загадать желание, и оно обязательно в новом году исполнится.

Через вьюги и бураны на праздник влетает Дед Мороз с внучкой. Закружат в хороводах, подморозят щечки и споют гимн главной зеленой красавицы.

После зимних забав Дед Мороз согреет Иван-чаем и отправит на экотропы. В его зеленом царстве есть на что посмотреть. Туристы приезжают на заповедные земли с палатками, чтобы насладиться природой и засушить золотую рыбку. Уловом на Свитязи довольны все.

Екатерина Литвин, директор Республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»:

У нас рыбаки обычно говорят о Русалках, которых они видят во время рыбалки, ближе к середине озера. Привлекает то, что вода у него прозрачная. Березы, сосны будто подглядывают, какой подводный мир в самом озере. Это действительно очень красиво.

Рассказываем о биоразнообразии нашего заказника, какой растительный и животный мир. В каких местах, какую птицу можно увидеть.

Звезда заказника – царь-дуб. 350-летний мудрец частенько светится в лентах. Местные говорят, что лучше всего к нему приходить тайком в полнолуние. Беседы о сокровенном приносят свои плоды. В любом случае в новогрудском крае ваши каникулы пройдут на ура.

Екатерина Литвин:

Не зря же называют «Приключения у 12 месяцев». На каждый месяц здесь организовывается представление. Это может быть Масленица, Яблочный Спас, можно и папараць-кветку искать на празднике Купалы. Приезжайте за сказками, традициями, обновлением.