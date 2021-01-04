Где в Минске стоит побывать с детьми на выходных? Три интересные идеи

Зима – волшебная пора года. И, пожалуй, самое время отправиться в страну сказок и чудес. Тем более, что большие выходные благоволят. Проведем их интересно и с пользой. В новогоднем экспрессе умчимся в гости к Дедушке Морозу. Где в Минске стоит побывать с детьми на выходных, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

«Почувствовать себя героем сказки «Морозко». Как выглядит новогодний экспресс, который ездит в гости к Деду Морозу Отправиться в зимнюю сказку можно 2, 3 и 7 января. График работы новогоднего экспресса вы найдете на сайте Белорусской железной дороги.

Еще одна порция волшебства ждет на станции Парк Горького. Дед Мороз и Снегурочка встречают детей хороводами и хорошо знакомыми новогодними песенками. Юные посетители парка с удовольствием участвуют в конкурсах, притопывают и прихлопывают.

Гостеприимный Дедушка Мороз решил показать свои владения. В маленьком, но волшебном домике найдется место всем. Ну и, конечно же, куда без праздничных стихов?

Без подарков и сюрпризов не останется никто. Сюда можно прийти как большой и дружной компанией, так и своей семьей. К слову, исправно работает и почта Деда Мороза. Родители могут отправить письмо от имени ребенка, и Дед Мороз обязательно поздравит малыша и исполнит его заветную мечту. Спешат добрые волшебники поздравить с праздниками всех минчан и гостей столицы.

Дед Мороз:

Дорогие друзья, поздравляем вас с 2021. Много чего вам пожелали и еще пожелают. А за собой, пожалуй, оставлю самое важное. Желаю в этом году вам крепчайшего здоровья, единства, силы духа семейного и общегосударственного. Мы со своей стороны со Снегурочкой будем за всем наблюдать и помогать вам. Но, как говорится, на Деда Мороза надейся, а сам не плошай. Что касается моего волшебного домика, работать он будет до 7 января. Готов каждого встретить, поздравить, кто готовился в этом году, всех приму. Пишите письма, жду вас в гости.

Снегурочка:

Дорогие взрослые и дорогие маленькие, мы вас ждем у нас в гостях и желаем вам веры в чудеса, всего наилучшего и исполнения мечты в следующем году. В самом центре Минска царит атмосфера праздника. Город в сказочных огнях, деревья, усыпанные снегом, фейерверки, радость, детский смех – может, это и есть настоящее счастье? Много незабываемых моментов подготовил для нас Белгосцирк.

Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белорусского государственного цирка:

Это праздничная елка, новогодняя сказка, которую придумали в нашем цирке. Такого сюжета в мире не существует. Исполнен нашими белорусскими артистами, и, действительно, это очень высокое качество. Меня даже так немножко распирает гордость, что у нас в цирке работают такие мастера, которые делают трюки мирового уровня.

Представление называется «В поисках волшебства». На сцене можно увидеть множество чудес: воздушных гимнасток, исполняющих сложные трюки прямо под куполом на цепях и «кор-де-парели». Витаутас Григалюнас:

Очень необычный воздушный полет. Этот номер отличается невероятной амплитудой полета, так не летают в мире, все происходит гораздо ближе. Пролетает 13 метров, да еще и в воздухе успевают делать очень сложные трюки. Он специально поставлен для этой программы. Это невероятно сложный и красивый номер.

И это далеко не все сюрпризы, которые для нас подготовили. Есть тут и медведь, катающийся на гироскутере. Не каждый посетитель умеет, а лесной зверь проделывает нехитрый трюк с большим удовольствием.

Витаутас Григалюнас:

Много животных, потому что наш зритель очень любит животных. А животные в цирке точно такие же артисты, которые воспринимают зал, которые реагируют на эмоции, конечно, положительные эмоции, которые они получают от сидящих в зале людей.

Все номера очень интересные. Я желаю настоящего праздника в каждом доме. Чаще улыбайтесь, потому что если вы улыбаетесь, то и вам будут улыбаться в ответ.