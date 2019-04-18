Васильев и Хромченко рассказали о трендах весны и этого лета
Новости России. Два признанных эксперта в области моды и стиля Александр Васильев и Эвелина Хромченко в модной программе рассказали о трендах весны и предстоящего лета.
По их словам, сейчас модной является одежда в горошек. Хромченко уточнила, что такая одежда отлично подойдёт для первого свидания. Стандартный размер гороха на тёмном фоне красиво смотрится на женщинах «весомых достоинств», а горох на светлом фоне хорошо выглядит на стройных девушках.
Фото: instagram.com/alsou_a
«Он смотрится всегда мило, освежающе, очаровательно и обманчиво просто», – считает Эвелина.
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С коллегой согласен и Васильев, к слову, мужчина сам время от времени надевает одежду в горошек. Александр также вновь напомнил о том, что наряд должен соответствовать человеку. И жёлтое платье, например, не очень хорошо сочетается с голубыми глазами.
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev
Напоследок Хромченко отметила, что «блондинкам не идёт красное» – это стереотип. Нужно просто уметь подобрать правильный оттенок красного под определённый светлый цвет волос.
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