Васильев и Хромченко рассказали о трендах весны и этого лета

Новости России. Два признанных эксперта в области моды и стиля Александр Васильев и Эвелина Хромченко в модной программе рассказали о трендах весны и предстоящего лета.

По их словам, сейчас модной является одежда в горошек. Хромченко уточнила, что такая одежда отлично подойдёт для первого свидания. Стандартный размер гороха на тёмном фоне красиво смотрится на женщинах «весомых достоинств», а горох на светлом фоне хорошо выглядит на стройных девушках.