Прямой эфир

Васильев и Хромченко рассказали о трендах весны и этого лета

18 апреля 2019 07:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Два признанных эксперта в области моды и стиля Александр Васильев и Эвелина Хромченко в модной программе рассказали о трендах весны и предстоящего лета.  

По их словам, сейчас модной является одежда в горошек. Хромченко уточнила, что такая одежда отлично подойдёт для первого свидания. Стандартный размер гороха на тёмном фоне красиво смотрится на женщинах «весомых достоинств», а горох на светлом фоне хорошо выглядит на стройных девушках.  

Васильев и Хромченко рассказали о трендах весны и этого лета-1

Фото: instagram.com/alsou_a  

«Он смотрится всегда мило, освежающе, очаровательно и обманчиво просто», – считает Эвелина.  

Естественность, брошь и чистая обувь. Как выглядеть стильно всегда? 10 советов от Александра Васильева  

С коллегой согласен и Васильев, к слову, мужчина сам время от времени надевает одежду в горошек. Александр также вновь напомнил о том, что наряд должен соответствовать человеку. И жёлтое платье, например, не очень хорошо сочетается с голубыми глазами.  

Васильев и Хромченко рассказали о трендах весны и этого лета-4

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

Напоследок Хромченко отметила, что «блондинкам не идёт красное» – это стереотип. Нужно просто уметь подобрать правильный оттенок красного под определённый светлый цвет волос.  

Знает толк в модных тенденциях и Алла Борисовна. Даже дома певица ходит одежде с горошком.  

Точнее, Пугачёва принимала поздравления с юбилеем в пижаме в горошек – здесь подробнее.  

# Мода # калейдоскоп # Эвелина Хромченко # Александр Васильев

Другие новости рубрики

Все новости
Все дети и внуки Аллы Пугачёвой на одном фото. Семья посетила первый за 10 лет концерт Примадонны
18 апреля 2019 07:54

Все дети и внуки Аллы Пугачёвой на одном фото. Семья посетила первый за 10 лет концерт Примадонны

Зигмунд Фрейд. Почему нам снится то, а не это? Пытаемся понять
17 апреля 2019 20:54

Зигмунд Фрейд. Почему нам снится то, а не это? Пытаемся понять

Морозко. Тест на выживаемость организма в условиях низких температур. Современный пересказ
17 апреля 2019 06:00

Морозко. Тест на выживаемость организма в условиях низких температур. Современный пересказ