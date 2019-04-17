Морозко. Тест на выживаемость организма в условиях низких температур. Современный пересказ

Хорошо, что дети не всё понимают в сказках. И слава богу. Иначе родителям пришлось бы их бояться, пока не вырастут.

Вспомните сказку «Морозко»! Когда мы были маленькими, мы знали, что в ней есть добрый дедушка Морозко, хорошая девочка и плохая девочка, старик и его старуха – гадкая мачеха. И думали, что добро побеждает зло. А сейчас почитать – кровь стынет в жилах, точно как у тех несчастных девчонок, которые подверглись садистским экспериментам.

Это же надо так издеваться над людьми! Не нравилась старухе падчерица. Приказала она своему мужу-подкаблучнику отвезти бедолагу в лес и там оставить. Дед подчинился. Вот как в жизни бывает: иногда чужая тётка мужику дороже родной дочери. А была зима, стояли морозы. Села девушка под елкой, ножки поджала и ждёт своего конца. И конец этот приблизился в образе деда Морозко. Стал он проводить над девичьим организмом эксперимент по изучению возможности выживания человека в условиях низких температур. Начал дед с малых минусов. Тут же у девушки случился озноб.

- Ну, что чувствуешь, деточка? – спрашивает Морозко.

- Знобит, - отвечает деточка, стуча зубами. – А в целом тепло...

Морозко еще понижает градусы. Подопытная начала синеть и с трудом дышать.

- А так? – садистски интересуется исследователь.

- В целом тепло, батюшка, но, кажется, помираю...

Морозко глянул в ее осоловевшие очи и ещё добавил охлаждение.

- А так?

Девушка уже не шевелит ни ручками, ни ножками. Пар из ноздрей не идёт. Веки сплющились. Она смогла лишь чуть слышно прошептать свои предсмертные слова: «В целом тепло».

Еще пару минут, и несчастная бы безвозвратно околела. И тут Морозко решил остановить эксперимент. Результаты опыта его удовлетворили. Повезло девице.

Тем временем старуха радостно готовит поминки и отправляет деда забрать труп падчерицы. Поехал дед и вскоре возвращается с живой дочерью и полными санями всякого добра. Имущество это – шубы, кафтаны, золото-бриллианты – подарки от Морозко. Видать, осталось от тех, кто раньше подвергался опытам и не выжил.

В голове старухи сей пример благотворительности родил идею собственную дочь в лес послать: пора девке замуж, потерпит и будет ей приданое. Дед дорогу знал, под ту же елку отвез. Морозко не заставил себя долго ждать. Используя наработанную методику, начал испытывать новую подопытную на предмет её жизненной стойкости. Но если первая жертва ему лгала в ходе испытаний, то эта девица при уменьшении температуры честно признавалась в отсутствии комфорта и критическом состоянии органов. А столбик опускался всё ниже. В конце концов, эксперимент закончился летальным исходом.

Дед приехал, погрузил бездыханное девичье тело в пустые, без подарков, сани и повез домой хоронить.

Такой вот у сказки конец, а кто слушал – молодец. Теперь хоть понятно, чего здесь наворочено и стоит ли детей посвящать в эту драматическую историю.

Ваш В.Д.