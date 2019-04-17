Зигмунд Фрейд. Почему нам снится то, а не это? Пытаемся понять

Доброе утро! Что Вам сегодня приснилось?

Когда мы поднимаем веки, мы, случается, пытаемся это вспомнить. А иногда и напрягаться не надо: всё сновидение от первого кадра до последнего – как наяву. И тут либо мороз по коже, либо бальзам на душу…

Как думаете, почему нам снится то или это?

Почему мы вообще видим сны?

Люди издавна хотели расшифровать сон как явление, потому что связывали его с реальностью. Вот приснился мамонт – к чему бы это: к дождю или засухе? История цивилизации знает имена людей, пытавшихся осмыслить то, что творится в нашей башке по ночам. В Древней Греции жил авторитетный толкователь снов Артемидор. В средние века описывали природу сновидений Амрам, Секер, Негелейн и другие умные люди. А ближе к нам стоит, конечно же, старина Фрейд. Австрийский психоаналитик не только обобщил знания, накопленные человечеством до него, но и вывел собственную теорию происхождения снов. Её он изложил для потомков в своей книге «Толкование сновидений», которая вышла в 1900 году. Там, конечно, старик закрутил мудрёно, но попытаюсь изложить по-простому.

Начнем с того, что, когда мы собираемся уснуть, мы пытаемся отключить все наши органы чувств: закрываем глаза, чтобы не раздражал свет и всё вокруг; не хотим слышать звуки ушами, ощущать резкие запахи носом… Но наш организм с его нервной системой – штука сложная, поэтому полностью отключиться не получается, хотя мы об этом можем и не знать. Как читаем у Фрейда, душа и во сне имеет связь с внешним миром. И вот эти не контролируемые нами раздражители и становятся источниками снов.

Какие бывают сны? Сны-воспоминания, когда мы возвращаемся в детство или в недавние события. Сны-пророчества, когда мы вдруг видим себя в будущих обстоятельствах. Часто такие сновидения -- читаем в книге –связаны с тем, о чем мы думаем в течение дня или больше.

Есть т.н. типические сны, когда и мне, и Вам снится одно и то же: например, как мы летаем по небу или падаем с высоты. Бывает, мы вдруг во сне оказываемся голыми или, не дай Бог, у нас выпадает зуб.

Знакомые истории, не правда ли? Фрейд объясняет их так. Летаем во сне, когда у нас бывает слишком спокойное дыхание; падаем с высоты, потому что во сне неожиданно выпрямляется колено или падает рука; видим себя обнаженным, если вдруг среди ночи сползает одеяло; наконец, зуб теряем, когда есть даже мелкое раздражение во рту. В книге масса и других примеров из жизни. Здесь стоило бы уточнить, опять же ссылаясь на книгу: из каждых десяти наших сновидений по меньшей мере девять – полный абсурд.. .

Это, повторюсь, очень краткий и очень упрощенный взгляд на изыскания Фрейда о сновидениях. Разве можно в два абзаца вместить то, над чем ученый трудился всю жизнь! Если есть у Вас более глубокий интерес к теме снов, почитайте саму книгу «Толкование сновидений»! Так, хотя бы для общего развития. А вдруг понравится копаться в человеческом мозгу, то у старика есть и другие любопытные труды – о депрессиях и истерии, о психологии масс, о природе детских страхов и сексуальности… Это, поверьте, полезная литература для понимания наших чувств и ощущений, воспитания детей.

Зигмунд Фрейд был человеком загадочным – как наши сны или душа человеческая. Много в нем было естественного, но немало и странного. Зигмунд с ранних лет удивлял окружающих. Он запоем читал. Причем, интересовали его Ницше, Гегель и Кант, а не какие-нибудь сказки. И что еврейский мальчик в их трудах понимал? Видимо, только ему самому да раввину было известно.

После гимназии изучал медицину и психологию. Причем, второе привлекало его больше всего. Он был так увлечен наукой, что ни на что другое не обращал внимания. Фрейд даже собирался прожить жизнь без женщин. Правда, не получилось: женился в 30 лет и заимел шестерых детей. А как только родилась последняя дочь, дал зарок навсегда отказаться от половой жизни. Ему тогда было 38. Рановато парень успокоился!

Зигмунд Фрейд пробовал лечить пациентов кокаином. Даже сам «подсел». То, что лечение не давало результатов, а, наоборот, делало больных зависимыми, психиатра не останавливало, пока один из его друзей не отдал Богу душу. После прощания с другом Зигмунд сам долго и мучительно завязывал с наркотиком.

Ученый боялся двух чисел – 6 и 2, и когда селился в отели, выбирал поменьше, где не было номера 62. В нем отмечали и такую странность – он избегал смотреть людям в глаза. Что боялся в них увидеть – о том никто никогда не узнал.

Когда Фрейд заболел раком, а шансов на выздоровление он сам уже не видел, он убедил лечащего врача ввести ему смертельную дозу морфия. Это произошло 23 сентября 1939 года после 31 операции по удалению опухолей в полости рта. Так закончилась жизнь и работа великого ученого.

Он оставил после себя не только книги. Мы предлагаем 10, на наш взгляд, самых интересных изречений Фрейда.

-- В основе всех наших поступков лежат два мотива: желание стать великим и сексуальное влечение.

-- Мы входим в мир одинокими и одинокими покидаем его.

-- Чем более странным нам кажется сон, тем более глубокий смысл он несет.

-- К занятому человеку редко ходят в гости бездельники -- к кипящему горшку мухи не летят.

--Чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри…

-- Муж -- почти всегда лишь заменитель любимого мужчины, а не сам этот мужчина.

-- Ограниченность удовольствия только увеличивает его ценность.

-- Кому не хватает секса -- говорит о сексе, голодный говорит о еде, человек, у которого нет денег -- о деньгах, а наши олигархи и банкиры говорят о морали.

-- Каким смелым и самоуверенным становится тот, кто обретает убеждённость, что его кто-то любит.

-- Задача сделать человека счастливым не входила в план сотворения мира.

На этом всё.

Спокойной ночи!

Хороших снов!

Ваш В.Д.