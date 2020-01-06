Будущие правительницы Испании, Швеции, Норвегии. Как выглядят принцессы разных стран?

Что нужно сделать, чтобы добиться в жизни успеха? Один из вариантов – удачно родиться. Если человек рождается в семье богатых людей и/или королевских особ, то ему уже обеспечено прекрасное будущее.

В современном мире порой забываешь о престолах разных стран, однако в действительности королей, королев, принцев и принцесс не так уж и мало. Пожалуй, наследники престола вызывают у пользователей соцсетей не меньший, а иногда и больший интерес, чем их родители. Так почему бы не выяснить, как выглядят принцессы разных стран?

Принцессы Испании

Принцесса Астурийская Леонор де Тодос лос Сантос де Бурбон и Ортис родилась 31 октября 2005 года. Титул наследницы испанского престола получила в 2014 году. У принцессы Леонор есть младшая сестра – инфанта София, она появилась на свет 29 апреля 2007 года.