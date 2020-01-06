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Будущие правительницы Испании, Швеции, Норвегии. Как выглядят принцессы разных стран?

06 января 2020 15:04
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Что нужно сделать, чтобы добиться в жизни успеха? Один из вариантов – удачно родиться. Если человек рождается в семье богатых людей и/или королевских особ, то ему уже обеспечено прекрасное будущее. 

В современном мире порой забываешь о престолах разных стран, однако в действительности королей, королев, принцев и принцесс не так уж и мало. Пожалуй, наследники престола вызывают у пользователей соцсетей не меньший, а иногда и больший интерес, чем их родители. Так почему бы не выяснить, как выглядят принцессы разных стран? 

Принцессы Испании 

Принцесса Астурийская Леонор де Тодос лос Сантос де Бурбон и Ортис родилась 31 октября 2005 года. Титул наследницы испанского престола получила в 2014 году. У принцессы Леонор есть младшая сестра – инфанта София, она появилась на свет 29 апреля 2007 года. 

Будущие правительницы Испании, Швеции, Норвегии. Как выглядят принцессы разных стран?-1

Фото: instagram.com/leonorandsofia 

Принцессы Дании 

Изабелла, принцесса Датская родилась 21 апреля 2007 года. Третья в списке престолонаследия. 

Будущие правительницы Испании, Швеции, Норвегии. Как выглядят принцессы разных стран?-4

Фото: instagram.com/princessisabellaofdenmark 

Жозефина, принцесса Датская появилась на свет 8 января 2011 года. Пятая в списке престолонаследия. 

Будущие правительницы Испании, Швеции, Норвегии. Как выглядят принцессы разных стран?-7

Фото: instagram.com/princessjosephineofdenmark 

Принцесса Швеции 

Эстель Сильвия Ева Мэри родилась 23 февраля 2012 года. Принцесса Эстель является второй в порядке наследования шведского престола. 

Будущие правительницы Испании, Швеции, Норвегии. Как выглядят принцессы разных стран?-10

Фото: instagram.com/princessestelleofsweden 

Принцесса Греции 

Мария-Олимпия, принцесса Греции и Дании родилась 25 июля 1996 года. В её роду были датские короли Кристиан IX и Фредерик IX, британская королева Виктория и русская великая княгиня Ольга Константиновна. 

Будущие правительницы Испании, Швеции, Норвегии. Как выглядят принцессы разных стран?-13

Фото: instagram.com/olympiagreece 

Принцессы Иордании 

Принцесса Иман бинт Абдулла была рождена 27 сентября 1996 года. Принцесса Сальма бинт аль-Абдулла появилась на свет 26 сентября 2000 года. Согласно законам Иордании, право занять престол есть только у мужчин, поэтому принцессы не смогут править страной. 

Будущие правительницы Испании, Швеции, Норвегии. Как выглядят принцессы разных стран?-16

Фото: instagram.com/queenrania 

Принцессы Нидерландов 

Старшая из сестёр Катарина-Амалия Беатрикс Кармен Виктория родилась 7 декабря 2003 года. Вторая сестра Алексия Юлиана Марсела Лорентин появилась на свет 26 июня 2005 года. Младшая из сестёр Ариана Вильгельмина Максима Инес была рождена 10 апреля 2007 года. Принцессы занимают первое, второе и третье места в линии наследования престола Нидерландов. 

Будущие правительницы Испании, Швеции, Норвегии. Как выглядят принцессы разных стран?-19

Фото: instagram.com/queencamalia 

Принцесса Норвегии 

Ингрид Александра родилась 21 января 2004 года. Вторая после своего отца Хокона в линии наследования престола Норвегии. 

Будущие правительницы Испании, Швеции, Норвегии. Как выглядят принцессы разных стран?-22

Фото: instagram.com/royaltyconnection 

Принцессы Бельгии 

Елизавета Тереза Мария Елена родилась 25 октября 2001 года. Первая в очереди на престол Бельгии. У принцессы Елизаветы есть младшая сестра Элеонора Фабиола Виктория Анна Мария, родившаяся 16 апреля 2008 года. Принцесса Элеонора четвёртая в наследовании трона Бельгии. 

Будущие правительницы Испании, Швеции, Норвегии. Как выглядят принцессы разных стран?-25

Фото: instagram.com/royal.children.in.europe 

Принцессы Великобритании 

Шарлотта Элизабет Диана Кембриджская родилась 2 мая 2015 года. Четвёртая в линии наследования британского престола. 

Будущие правительницы Испании, Швеции, Норвегии. Как выглядят принцессы разных стран?-28

Фото: instagram.com/hrhprincesscharlottee 

Беатриса Елизавета Мария Йоркская была рождена 8 августа 1988 года. Девятая в очереди на трон. Евгения Виктория Елена Йоркская появилась на свет 23 марта 1990 года. Десятая в очереди на трон. 

Будущие правительницы Испании, Швеции, Норвегии. Как выглядят принцессы разных стран?-31

Фото: instagram.com/britishroyalsfanaccount 

Кстати, недавно мы рассказывали, как королевские наследники делали предложения своим жёнам.

Узнать об этом можно здесь

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