Будущие правительницы Испании, Швеции, Норвегии. Как выглядят принцессы разных стран?
Что нужно сделать, чтобы добиться в жизни успеха? Один из вариантов – удачно родиться. Если человек рождается в семье богатых людей и/или королевских особ, то ему уже обеспечено прекрасное будущее.
В современном мире порой забываешь о престолах разных стран, однако в действительности королей, королев, принцев и принцесс не так уж и мало. Пожалуй, наследники престола вызывают у пользователей соцсетей не меньший, а иногда и больший интерес, чем их родители. Так почему бы не выяснить, как выглядят принцессы разных стран?
Принцессы Испании
Принцесса Астурийская Леонор де Тодос лос Сантос де Бурбон и Ортис родилась 31 октября 2005 года. Титул наследницы испанского престола получила в 2014 году. У принцессы Леонор есть младшая сестра – инфанта София, она появилась на свет 29 апреля 2007 года.
Фото: instagram.com/leonorandsofia
Принцессы Дании
Изабелла, принцесса Датская родилась 21 апреля 2007 года. Третья в списке престолонаследия.
Фото: instagram.com/princessisabellaofdenmark
Жозефина, принцесса Датская появилась на свет 8 января 2011 года. Пятая в списке престолонаследия.
Фото: instagram.com/princessjosephineofdenmark
Принцесса Швеции
Эстель Сильвия Ева Мэри родилась 23 февраля 2012 года. Принцесса Эстель является второй в порядке наследования шведского престола.
Фото: instagram.com/princessestelleofsweden
Принцесса Греции
Мария-Олимпия, принцесса Греции и Дании родилась 25 июля 1996 года. В её роду были датские короли Кристиан IX и Фредерик IX, британская королева Виктория и русская великая княгиня Ольга Константиновна.
Фото: instagram.com/olympiagreece
Принцессы Иордании
Принцесса Иман бинт Абдулла была рождена 27 сентября 1996 года. Принцесса Сальма бинт аль-Абдулла появилась на свет 26 сентября 2000 года. Согласно законам Иордании, право занять престол есть только у мужчин, поэтому принцессы не смогут править страной.
Фото: instagram.com/queenrania
Принцессы Нидерландов
Старшая из сестёр Катарина-Амалия Беатрикс Кармен Виктория родилась 7 декабря 2003 года. Вторая сестра Алексия Юлиана Марсела Лорентин появилась на свет 26 июня 2005 года. Младшая из сестёр Ариана Вильгельмина Максима Инес была рождена 10 апреля 2007 года. Принцессы занимают первое, второе и третье места в линии наследования престола Нидерландов.
Фото: instagram.com/queencamalia
Принцесса Норвегии
Ингрид Александра родилась 21 января 2004 года. Вторая после своего отца Хокона в линии наследования престола Норвегии.
Фото: instagram.com/royaltyconnection
Принцессы Бельгии
Елизавета Тереза Мария Елена родилась 25 октября 2001 года. Первая в очереди на престол Бельгии. У принцессы Елизаветы есть младшая сестра Элеонора Фабиола Виктория Анна Мария, родившаяся 16 апреля 2008 года. Принцесса Элеонора четвёртая в наследовании трона Бельгии.
Фото: instagram.com/royal.children.in.europe
Принцессы Великобритании
Шарлотта Элизабет Диана Кембриджская родилась 2 мая 2015 года. Четвёртая в линии наследования британского престола.
Фото: instagram.com/hrhprincesscharlottee
Беатриса Елизавета Мария Йоркская была рождена 8 августа 1988 года. Девятая в очереди на трон. Евгения Виктория Елена Йоркская появилась на свет 23 марта 1990 года. Десятая в очереди на трон.
Фото: instagram.com/britishroyalsfanaccount
Кстати, недавно мы рассказывали, как королевские наследники делали предложения своим жёнам.
Узнать об этом можно здесь.