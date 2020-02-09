Сможете узнать композитора Игоря Матвиенко с шевелюрой? Редкие фото

Многие звёзды отмечают скромность Игоря Игоревича и выделяют в нём отличительную черту – постоянство. Подопечные композитора и продюсера до сих пор продолжают сотрудничать с ним и радовать публику. Например, группа «Любэ», у которой стаж уже свыше 30 лет, а также группа «Иванушки International», выступающая около 25 лет.

Матвиенко является автором песен групп «Корни» и «Фабрика», а также сотрудничает или сотрудничал со многими знаменитыми артистами, в числе которых Михаил Гребенщиков, Сати Казанова и Михаил Боярский.

Фото: instagram.com/apollonov_ag

За это время подопечные Матвиенко так сблизились с ним, что считают себя одной творческой семьёй. И, как в любой семье, у них есть много забавных историй. Как-то раз Андрей Григорьев-Апполонов рассказывал о своём знакомстве с Игорем Игоревичем.

«Ко мне подходит неизвестный мне абсолютно человек, волосатый, патлатый, с такой же длиной волос, как и у меня, только седой. Он мне говорит: меня зовут Игорь, а вы поёте? Я: понятия не имею. Он: Может, поедем, попробуем, послушаем? Ну, и мы поехали к Игорю в гостиницу, там я ему спел что-то. На это Матвиенко сказал: нужна группа поддержки», – вспомнил случай Андрей Генрихович в одном из выпусков программы «Сегодня вечером».

Есть ещё много других занятых историй, например, как Матвиенко был пастырем на свадьбе Александры Савельевой и Кирилла Сафонова, но ещё интереснее вспомнить, как выглядел Игорь Игоревич таким, каким его в первую встречу запомнил Григорьев-Апполонов, – с волосами.