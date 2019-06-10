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Дочь Шварценеггера и Крис Прэтт поженились. Посмотрите на их свадебное фото

10 июня 2019 08:59
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Новости США. Дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин и актёр Крис Прэтт связали себя узами брака. Об этом пара сообщила в соцсетях.  

«Вчера был лучший день в нашей жизни! Мы стали мужем и женой перед Богом, нашими семьями и теми, кого мы любим. Это было трогательно и эмоционально. Мы так счастливы начать новую главу нашей жизни. Мы благодарны нашим семьям и друзьям, которые поддерживали нас. Сегодня утром мы не чувствуем ничего, кроме блаженства», – написали Кэтрин и Крис на своих страницах в Instagram.  

Дочь Шварценеггера и Крис Прэтт поженились. Посмотрите на их свадебное фото-1

Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger  

Предложение руки и сердца Прэтт сделал в январе 2019 года. Свадьба прошла 8 июня в Калифорнии. Среди гостей присутствовали родители невесты, а также 6-летний сын Криса от брака с Анной Фэрис. Предполагается, что Анна тоже была на церемонии.  

Сейчас Прэтт стал весьма популярным актёром, особенно благодаря фильмам Marvel. Однако начинал Крис в качестве комедианта. 

Узнать о превращении Прэтта из актёра второго плана в суперзвезду можно здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Арнольд Шварценеггер # Кэтрин Шварценеггер # Крис Прэтт # Фотофакт

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