Дочь Шварценеггера и Крис Прэтт поженились. Посмотрите на их свадебное фото

«Вчера был лучший день в нашей жизни! Мы стали мужем и женой перед Богом, нашими семьями и теми, кого мы любим. Это было трогательно и эмоционально. Мы так счастливы начать новую главу нашей жизни. Мы благодарны нашим семьям и друзьям, которые поддерживали нас. Сегодня утром мы не чувствуем ничего, кроме блаженства», – написали Кэтрин и Крис на своих страницах в Instagram.

Новости США. Дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин и актёр Крис Прэтт связали себя узами брака. Об этом пара сообщила в соцсетях.

Предложение руки и сердца Прэтт сделал в январе 2019 года. Свадьба прошла 8 июня в Калифорнии. Среди гостей присутствовали родители невесты, а также 6-летний сын Криса от брака с Анной Фэрис. Предполагается, что Анна тоже была на церемонии.

Сейчас Прэтт стал весьма популярным актёром, особенно благодаря фильмам Marvel. Однако начинал Крис в качестве комедианта.