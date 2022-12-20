Украшаем ёлку 2023. Что обязательно должно быть в декоре и чем можно заменить игрушки?
Символом наступающего 2023 года по восточному календарю будет Черный Водяной Кролик.
Как украсить новогоднюю елку, на какие цвета и тренды обратить внимание, что обязательно должно быть в декоре и чем можно заменить привычные игрушки – читайте в нашем материале.
Фото: maxchristmas-store.ru
Тотем будущего года, Черный Кролик, известен своей лаской и добротой, он как никто другой любит домашний уют. Поэтому в моде натуральные и пастельные оттенки, сообщает «РИА Новости». Стильно будет выглядеть елка в одном цвете, но с украшениями в разных тонах. В 2023 году не стоит выбирать яркую кислотную палитру. Дальше мы расскажем, как украсить елку, чтобы она понравилась и вам, и Кролику.
Торжественная красная
Фото: maxchristmas-store.ru
Новогодняя классика – сочетание красного и золотого цвета. К тому же в год Кролика красный считается счастливым цветом. Золотистые бусы, фигурки и шары будут красиво смотреться на елке в качестве акцента или даже основной гаммы. Позолоту, по мнению дизайнеров, можно заменить на желтый или коричневый.
Нежная розовая
Фото: maxchristmas-store.ru
Если вы хотите наполнить свой дом нежностью и гармонией, обратите внимание на розовые оттенки. Чтобы получился настоящий дизайнерский вариант, возьмите разные вариации этого цвета и сочетайте их между собой. Но не забудьте про правило: 60% должен занимать главный цвет, 30% – вторичный и 10% – акцентный.
Уютная фиолетовая
Фото: maxchristmas-store.ru
Фиолетовый цвет веет душевным уютом и умиротворением. Но нужно быть аккуратным: чтобы фиолет вписался в интерьер гармонично, не стоит использовать его очень много. Еще один трендовый оттенок – лавандовый, который смело можно сочетать с фиолетовым или белым.
Спокойная синяя
Фото: maxchristmas-store.ru
Оттенок этого цвета очень популярен у дизайнеров. Они советуют разбавить синюю елку белыми перьями и искусственными цветами. А в качестве акцента добавить немного позолоты – это придаст изящности.
Загадочная черная
Фото: maxchristmas-store.ru
В год Черного Водяного Кролика нельзя не сказать про черный цвет. Он ассоциируется с элегантностью, загадочностью и богатством. К основному елочному декору добавьте бархатные ленты и банты в сочетании с пастельными тонами или белым цветом. Черный в сочетании с белым хорошо также применим в стиле минимализма.
Чем украсить елку, если игрушки уже надоели?
Надоели типичные пластиковые украшения каждый год? Понимаем. Советуем присмотреться к эко-стилю – он сейчас на пике популярности. Используйте в декоре ветки, натуральную хвою, естественные оттенки, спилы дерева, крафт. Можно добавить деталей в виде палочек корицы, звездочек бадьяна, засушенных долек апельсинов. Прекрасным акцентом будут ветки дерна белого с ярко-красными побегами. Куст дерна быстро восстанавливается, поэтому срезать такие ветки можно – это идет растению на пользу.
Еще один вариант украшения елки, который понравится Черному Кролику, – съедобный декор. Грецкие орехи, имбирные пряники, конфеты, сушеные фрукты: апельсины, мандарины, грейпфрут и другие.
Фото: maxchristmas-store.ru
Обратите внимание на натуральные материалы, к примеру, на дерево. Домики, которые красиво смотрятся с диодами внутри, санки, снеговики и другие фигуры. Если вам нравятся расписные шары, присмотритесь к керамике или стеклу. Из этих материалов можно найти старинные игрушки, фигурки в винтажном стиле. Но сочетать такие украшения лучше с однотонными, подходящими по цвету шарами.
Чем украсить пространство возле елки?
Основание елки нужно декорировать под общую стилистику украшений. Дизайнеры предлагают несколько нескучных идей: расставить красивые кашпо и корзины из лозы (их можно покрасить в любой цвет), подарки, упакованные в бумагу, положить синтепон, если хочется снега дома, или плед. Интересно будут смотреться крупные свечи, железная дорога с поездом, фигура оленя, бумажные домики или диско-шары.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Планшет и сладости каждому ученику. Вот так школа поздравила с Новым годом своих подопечных
Как правильно отреагировать на непонравившийся подарок? Советы психотерапевта
Женщина превратила своё жильё в гигантский пряничный домик с леденцами и печеньем