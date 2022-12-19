Просят чистую одежду и пишут, что никогда не получают подарки. Посмотрите, что хотят европейские дети к Новому году

В одном из английских пабов поставили елку, где дети из малообеспеченных семей могут оставить свое письмо Санта-Клаусу. Желания некоторых поражают своей скромностью. Это не машинки, плейстейшены и новые айфоны.



Фото: Metro

Восьмилетняя девочка написала, что хочет получить чистую одежду, потому что ее вся грязная. Она даже указала размер – на восемь-девять лет, пишет Metro. В записке 17-летнего парня сказано, что он будет рад любому подарку, потому что привык ничего не получать на праздник.



Фото: Metro

15-летняя девочка попросила подарок для своего папы, потому что ему грустно после того, как умерла мама.