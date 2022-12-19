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Просят чистую одежду и пишут, что никогда не получают подарки. Посмотрите, что хотят европейские дети к Новому году

19 декабря 2022 15:23
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В одном из английских пабов поставили елку, где дети из малообеспеченных семей могут оставить свое письмо Санта-Клаусу. Желания некоторых поражают своей скромностью. Это не машинки, плейстейшены и новые айфоны.

Просят чистую одежду и пишут, что никогда не получают подарки. Посмотрите, что хотят европейские дети к Новому году-1


Фото: Metro

Восьмилетняя девочка написала, что хочет получить чистую одежду, потому что ее вся грязная. Она даже указала размер – на восемь-девять лет, пишет Metro. В записке 17-летнего парня сказано, что он будет рад любому подарку, потому что привык ничего не получать на праздник.

Просят чистую одежду и пишут, что никогда не получают подарки. Посмотрите, что хотят европейские дети к Новому году-4


Фото: Metro

15-летняя девочка попросила подарок для своего папы, потому что ему грустно после того, как умерла мама.

Просят чистую одежду и пишут, что никогда не получают подарки. Посмотрите, что хотят европейские дети к Новому году-7


Фото: Metro

В рамках такой инициативы посетителям паба предложат выбрать одну бирку на елке и купить ребенку презент. Желания детей потрясли организаторов акции и персонал заведения. Многие ребята ставили счастье других выше собственного, когда просили что-то не для себя. К слову, только в одном регионе Англии волонтеры ищут подарки для более двух тысяч детей.

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