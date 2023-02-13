В загадочной школе с 2021 года горит свет. Никто не может его выключить

В одной из школ американского штата Массачусетс тестировали систему интеллектуального освещения. Но в 2021 году произошел сбой программы, и выключить свет теперь невозможно.
В одной из школ американского штата Массачусетс тестировали систему интеллектуального освещения. Но в 2021 году произошел сбой программы, и выключить свет теперь невозможно.
Фото: 120.su
Семь тысяч ламп в здании горят круглосуточно с середины 2021 года. Американским налогоплательщикам это обходиться в крупную сумму. Проблема в том, что никто не знает, как выключить свет, пишет Оddity Central.
Фото: Unsplash
Решить вопрос сложнее, чем кажется. Компания, которая устанавливала систему, не предусмотрела выключатели. Освещение управляется с помощью программного обеспечения, а из-за сбоя сделать ничего нельзя. Персонал школы отключает счетчики, которые работают вне системы. Но большая часть света остается включенной почти два года.
Фото: 120.su
Единственный способ решения проблемы – замена оборудования. Из-за пандемии в Китае доставка всех необходимых запчастей была задержана или вообще невозможна. Ремонт назначили на начало 2022 года, но позже отложили на год. В начале 2023 года все составляющие наконец пришли, а значит, скоро свет в школе отключат. Удивительно, что сбой системы не предусмотрели изначально.
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