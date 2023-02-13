13 февраля Всемирный день радио. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 13 февраля, Всемирный день радио. Он отмечается ежегодно, начиная с 2012 года, по решению ЮНЕСКО. Именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир «Радио ООН», станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. В век цифровых технологий радио продолжает оставаться средством связи и общения для самой большой аудитории в мире. Оно обладает широкими возможностями и не требует больших затрат. К тому же коротковолновое вещание часто называют «радио кризиса», поскольку оно самый эффективный способ передачи информации, когда нет ни электричества, ни интернета, ни телефона. Радио играет важнейшую роль в чрезвычайных ситуациях, облегчая оказание помощи при стихийных бедствиях. 13 февраля 1934 года в Чукотском море затонул затертый льдами ледокол «Челюскин»

13 февраля 1934 года в Чукотском море затонул затертый льдами ледокол «Челюскин», только что построенный в Дании. Экипаж ставил своей задачей за одну навигацию пройти по Северному морскому пути от Мурманска до Владивостока. Руководил экспедицией выдающийся исследователь Арктики академик Отто Шмидт. 10 августа 1933 года пароход, провожаемый тысячной толпой, отошел от набережной Мурманска. На борту его было 111 пассажиров. Корабль благополучно преодолел большую часть пути и был почти у цели, когда произошло непоправимое. За два часа экипаж гибнущего судна выгрузил на льдину запас продовольствия, палатки, спальные мешки, аэроплан и радио. Так начался двухмесячный плен полярной экспедиции на дрейфующей льдине и героическая эпопея по ее спасению. А спасли «челюскинцев» советские летчики, которые за эту операцию первыми в СССР получили звание Героя Советского Союза. 13 февраля 1895 года братья Луи и Огюст Люмьер запатентовали первую кинокамеру

128 лет назад, 13 февраля 1895 года, братья Луи и Огюст Люмьер запатентовали первую кинокамеру. Как гласит легенда, устройство изобрел Луи Люмьер за одну ночь, когда его мучила головная боль. За бессонную ночь он был вознагражден готовым замыслом нового устройства, состоящего из проектора с кулачковым механизмом для подачи перфорированной пленки с изображением. Уже в конце декабря 1895 года в парижском кафе на Бульваре Капуцинок братья Люмьер представили публике первый в мире короткометражный фильм – «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». 13 февраля 1988 года фристайл дебютировал в программе Олимпийских игр