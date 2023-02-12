Мужчина продал всё что мог, чтобы купить старую водонапорную башню и превратить её в дом

Мужчина потратил все деньги, чтобы купить старую водонапорную башню и сделать из нее трехэтажный дом. Посмотрите, что получилось.

С 2019 года Хант работал совместно с архитекторами и строителями, чтобы превратить башню в дом. Он выполнял все мелкие работы и успевал руководить. Одним из самых сложных моментов в отделке мужчина считает проведение света. Все потому что постройка нетипичной формы, пишет Indiatimes.

В здании появились большие окна – из них открывается вид на английскую деревню. Любимое место Ханта в доме – ванная комната с панорамой на зеленые луга.

Фасад нового дома тоже пришлось усовершенствовать. Старый бетон мужчина перекрасил в белый цвет и покрыл башню черной облицовкой. Высадил газон, поставил забор и ворота. Здание стало выглядеть необычно.

На ремонт мужчина потратил 600 тысяч фунтов стерлингов [около 1 835 000 белорусских рублей – прим. ред.]. И переехал в новое жилье в мае 2022 года после окончания ремонта. Но он уже собирается продавать дом. Потому что долг, который мужчина занял у своих родителей для строительства, нужно отдавать. Однако Хант настроен оптимистично и планирует начать новый необычный проект.

Необычный дом из грузового контейнера сделала эта пара. Он небольшой, но со всеми удобствами. Посмотреть, как стильно выглядят комнаты, можно здесь.