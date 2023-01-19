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От пьяной выходки женщины загорелось пять жилых домов. Она решила подать в суд на бар, в котором отдыхала

19 января 2023 11:23
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Женщина села за руль в нетрезвом виде и врезалась в дом. Ущерб оценили в крупную сумму, но водитель решила подать в суд на владельцев заведения, в котором она выпила алкоголь.

От пьяной выходки женщины загорелось пять жилых домов. Она решила подать в суд на бар, в котором отдыхала-1


Фото: The New York Post

26-летняя канадка выпила на концерте и села за руль. Автомобиль врезался в кирпичный дом, в котором от удара взорвался газопровод. Взрыв был такой мощный, что разрушил четыре соседних дома и ранил семь человек, сообщает The New York Post. Весь район пришлось эвакуировать, так как его жители лишились воды и газа.

От пьяной выходки женщины загорелось пять жилых домов. Она решила подать в суд на бар, в котором отдыхала-4


Фото: The New York Post

В общей сложности ущерб составил от 10 до 15 миллионов долларов. Среди жертв были два полицейских и два пожарных. Женщина признала свою вину частично – ее приговорили к трем годам тюрьмы.

От пьяной выходки женщины загорелось пять жилых домов. Она решила подать в суд на бар, в котором отдыхала-7


Фото: The New York Post

Но она пошла дальше и подала в суд на заведение, в котором выпивала. В иске жительница Канады пожаловалась, что сотрудники заведения ставят прибыль выше безопасности гостей и что они не приняли мер, чтобы она не уехала домой в нетрезвом виде за рулем. Какое решение принял суд пока неизвестно.

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# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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