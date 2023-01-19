От пьяной выходки женщины загорелось пять жилых домов. Она решила подать в суд на бар, в котором отдыхала

Женщина села за руль в нетрезвом виде и врезалась в дом. Ущерб оценили в крупную сумму, но водитель решила подать в суд на владельцев заведения, в котором она выпила алкоголь.



Фото: The New York Post

26-летняя канадка выпила на концерте и села за руль. Автомобиль врезался в кирпичный дом, в котором от удара взорвался газопровод. Взрыв был такой мощный, что разрушил четыре соседних дома и ранил семь человек, сообщает The New York Post. Весь район пришлось эвакуировать, так как его жители лишились воды и газа.



Фото: The New York Post

В общей сложности ущерб составил от 10 до 15 миллионов долларов. Среди жертв были два полицейских и два пожарных. Женщина признала свою вину частично – ее приговорили к трем годам тюрьмы.