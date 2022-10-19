Стоит в заснеженных горах. Посмотрите, как выглядит самый высокий банкомат в мире

Самый высокий банкомат в мире стоит в заснеженных горах между Пакистаном и Китаем. Как он выглядит и как его обслуживают – в нашем материале.
Самый высокий банкомат в мире стоит в заснеженных горах между Пакистаном и Китаем. Как он выглядит и как его обслуживают – в нашем материале.
Фото: Oddity Central
Банкомат располагается на высоте 4 693 метра на границе Хунджерабского перевала в северной пакистанской провинции Гилгит-Балтистан, пишет Oddity Central. Это самый высокогорный пограничный переход с твердым покрытием в мире – место достаточно изолированное от благ цивилизации.
Фото: lifeglobe.net
Его установил Национальный банк Пакистана еще в 2016 году. Работает от солнечной и ветровой энергии. Установка была сложной задачей: потребовалось около четырех месяцев, но это того стоило – банкомат попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Фото: lifeglobe.net
Регулярное обслуживание, пополнение устройства наличными – тоже дело не из легких. Ближайший филиал банка находится в 82 километрах. Но один менеджер все же постоянно добирается к банкомату, несмотря на бури, сильные ветры и оползни на пути.
Фото: lifeglobe.net
Естественно, что такой пункт выдачи наличных не самый загруженный. Им часто пользуются пограничники и немногие, кто пересекает перевал. Представитель Нацбанка Пакистана однажды рассказал, что в случае поломки банкомата, мастеру нужно 2-2,5 часа, чтобы добраться.
В Книгу рекордов Гиннесса можно попасть абсолютно за любые заслуги. К примеру, эта женщина отрастила длиннющие ногти – и теперь она рекордсменка – подробнее читайте здесь.