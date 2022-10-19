Стоит в заснеженных горах. Посмотрите, как выглядит самый высокий банкомат в мире

Самый высокий банкомат в мире стоит в заснеженных горах между Пакистаном и Китаем. Как он выглядит и как его обслуживают – в нашем материале.



Фото: Oddity Central

Банкомат располагается на высоте 4 693 метра на границе Хунджерабского перевала в северной пакистанской провинции Гилгит-Балтистан, пишет Oddity Central. Это самый высокогорный пограничный переход с твердым покрытием в мире – место достаточно изолированное от благ цивилизации.



Фото: lifeglobe.net

Его установил Национальный банк Пакистана еще в 2016 году. Работает от солнечной и ветровой энергии. Установка была сложной задачей: потребовалось около четырех месяцев, но это того стоило – банкомат попал в Книгу рекордов Гиннесса.



Фото: lifeglobe.net

Регулярное обслуживание, пополнение устройства наличными – тоже дело не из легких. Ближайший филиал банка находится в 82 километрах. Но один менеджер все же постоянно добирается к банкомату, несмотря на бури, сильные ветры и оползни на пути.



Фото: lifeglobe.net