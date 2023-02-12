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Лама прожила рекордное количество лет. Сколько ей сейчас?

12 февраля 2023 08:48
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Эта лама побила рекорд по продолжительности жизни. Ее хозяева подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

Лама прожила рекордное количество лет. Сколько ей сейчас?-1


Фото: The Daily Star

Лама прожила рекордное количество лет. Сколько ей сейчас?-3

У семьи из американского штата Нью-Мексико живет лама-рекордсменка по продолжительности жизни. Питомца зовут Далай. Недавно у ламы был день рождения, пишет The Daily Star. Владельцы ее так любят, что устроили по этому поводу вечеринку.


Фото: The Daily Star

В среднем ламы живут 15-20 лет. Но Далай исполнилось 27 – и она побила предыдущий рекорд, который принадлежал ламе из штата Вашингтон. Соперница прожила 26 лет и 258 дней.

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# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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