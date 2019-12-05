Мужчина хотел создать рождественское настроение и украсил дом. Жена едва не подала на развод

Мужчина захотел создать для своей жены рождественское настроение, и предложил ей украсить кухню обёрточной бумагой. Женщина согласилась, не зная, насколько далеко зайдёт её супруг.

Как рассказала Никола Муллен-Кинг на своей странице в Facebook, сначала мужчина предложил обустроить место для эльфа, но когда женщина ушла укладывать ребёнка спать, её муж просто не смог остановиться.