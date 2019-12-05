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Мужчина хотел создать рождественское настроение и украсил дом. Жена едва не подала на развод

05 декабря 2019 10:29
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Мужчина захотел создать для своей жены рождественское настроение, и предложил ей украсить кухню обёрточной бумагой. Женщина согласилась, не зная, насколько далеко зайдёт её супруг. 

Как рассказала Никола Муллен-Кинг на своей странице в Facebook, сначала мужчина предложил обустроить место для эльфа, но когда женщина ушла укладывать ребёнка спать, её муж просто не смог остановиться. 

Мужчина хотел создать рождественское настроение и украсил дом. Жена едва не подала на развод-1

Фото: facebook.com/nichola.mullen.31 

За два часа Карл обернул праздничной бумагой не только всю кухню, но даже посуду, разделочную доску, яйца и фрукты. А затем торжественно усадил эльфа. 

Мужчина хотел создать рождественское настроение и украсил дом. Жена едва не подала на развод-4

Фото: facebook.com/nichola.mullen.31 

Увидев, во что превратилась кухня, Никола не обрадовалась. Она поставила ультиматум: или всё сейчас же будет возвращено в прежний вид, или они разводятся. Мужчина понял, что шутка не удалась, и навёл порядок. 

Мужчина хотел создать рождественское настроение и украсил дом. Жена едва не подала на развод-7

Фото: facebook.com/nichola.mullen.31 

История Муллен-Кинг в Facebook набрала более 30 тысяч «лайков» и 55 тысяч комментариев. Поделились рассказом женщины почти 50 тысяч раз. 

Мужчина хотел создать рождественское настроение и украсил дом. Жена едва не подала на развод-10

Фото: facebook.com/nichola.mullen.31 

Большинство пользователей соцсети одобрили шалость мужчины и попросили женщину не сердится на мужа. А некоторые заявили, что были бы рады, если бы кто-нибудь аналогичным образом украсил их дом. 

Мужчина хотел создать рождественское настроение и украсил дом. Жена едва не подала на развод-13

Фото: facebook.com/nichola.mullen.31 

К слову, недавно мы рассказывали о крутой задумке другого мужчины, которая вызвала смешанные чувства у людей. 

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# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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