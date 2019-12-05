Мужчина хотел создать рождественское настроение и украсил дом. Жена едва не подала на развод
Мужчина захотел создать для своей жены рождественское настроение, и предложил ей украсить кухню обёрточной бумагой. Женщина согласилась, не зная, насколько далеко зайдёт её супруг.
Как рассказала Никола Муллен-Кинг на своей странице в Facebook, сначала мужчина предложил обустроить место для эльфа, но когда женщина ушла укладывать ребёнка спать, её муж просто не смог остановиться.
Фото: facebook.com/nichola.mullen.31
За два часа Карл обернул праздничной бумагой не только всю кухню, но даже посуду, разделочную доску, яйца и фрукты. А затем торжественно усадил эльфа.
Фото: facebook.com/nichola.mullen.31
Увидев, во что превратилась кухня, Никола не обрадовалась. Она поставила ультиматум: или всё сейчас же будет возвращено в прежний вид, или они разводятся. Мужчина понял, что шутка не удалась, и навёл порядок.
Фото: facebook.com/nichola.mullen.31
История Муллен-Кинг в Facebook набрала более 30 тысяч «лайков» и 55 тысяч комментариев. Поделились рассказом женщины почти 50 тысяч раз.
Фото: facebook.com/nichola.mullen.31
Большинство пользователей соцсети одобрили шалость мужчины и попросили женщину не сердится на мужа. А некоторые заявили, что были бы рады, если бы кто-нибудь аналогичным образом украсил их дом.
Фото: facebook.com/nichola.mullen.31
К слову, недавно мы рассказывали о крутой задумке другого мужчины, которая вызвала смешанные чувства у людей.
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