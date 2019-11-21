Парень подарил девушке купальник со своим лицом и довёл её до истерики
Парень по имени Педро подарил любимой купальник со своим лицом.
По информации Daily Mail, у возлюбленной парня целая коллекция купальников разных фасонов и фирм. Поэтому Педро решил подарить ей оригинальную модель, которую Витола не сможет больше нигде найти.
Фото: instagram.com/pedrocuz
Реакцию девушки на подарок молодой человек снял на видео. Витола сидела в гостиной, когда к ней подошел Педро и сказал, что у него есть для нее подарок. Он завязал ей глаза и помог надеть купальник.
Когда девушка сняла повязку у зеркала, то завизжала от радости и удивления. Она начала говорить, что не будет носить это на пляж.
Фото: instagram.com/pedrocuz
Друзья молодого человека сказали, что это веселая шутка и называла его «очень креативным».
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