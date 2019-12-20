Предложение, от которого невозможно отказаться. Девушка попросила парня жениться на ней

Девушка взяла инициативу в свои руки и сделала молодому человеку предложение. Чтобы показать серьёзность своих намерений, она подарила парню машину и квартиру.

Как сообщает Asia One, 24-летняя китаянка решила устроить парню сюрприз в годовщину их отношений – 11 декабря. Сяоцзин предложила Сяоке сходить в то же место, где у них было первое свидание.

Когда пара пришла на культурную выставку, девушка попросила парня пойти купить сувениры, а сама в это время пошла в заранее подготовленную комнату, украшенную воздушными шариками, и надела свадебное платье. Вернувшийся с сувенирами Сяоке обомлел.

«Я всё это подготовила. Здесь машина и документы на квартиру. Не имеет значения, есть они у тебя или нет, я хочу быть с тобой. Ты женишься на мне?», – спросила Сяоцзин, протягивая юноше букет.