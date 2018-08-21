Что стало со свадебным платьем Меган Маркл после свадьбы?

Новости Великобритании. Фанаты королевской семьи с нетерпением ждут момента, когда смогут увидеть платье Меган Маркл, в котором она выходила замуж за принца.
Как сообщает People со ссылкой на инсайдеров, элегантное платье от Givenchy будет выставлено на экспозиции в Виндзорском замке. Именно здесь 19 мая пара провела свадебную церемонию.
Говорят, что сейчас обсуждаются детали выставки и подходящее время для ее проведения.
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Подвенечное платье Меган Маркл было разработано Клэр Уэйт Келлер – креативным директором модного дома Givenchy. Дизайнер рассказала, что наряд создавался вместе с Меган.
Клэр Уэйт Келлер:
Это был прекрасный способ начать сотрудничество с ней, выяснить, что она хочет свой особенный день, а также найти для нее абсолютный идеальный стиль. Сначала мы поговорили, а затем я предложила ей ряд эскизов. Мы побеседовали о том, какими будут конечные линии, пропорции и масштабы платья.
Платье Кейт Миддлтон после свадьбы с принцем Уильямом после церемонии было выставлено на экспозиции в Букингемском дворце. За первые шесть недель наряд увидели более 350 тысяч человек.
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