Что стало со свадебным платьем Меган Маркл после свадьбы?

Новости Великобритании. Фанаты королевской семьи с нетерпением ждут момента, когда смогут увидеть платье Меган Маркл, в котором она выходила замуж за принца.

Как сообщает People со ссылкой на инсайдеров, элегантное платье от Givenchy будет выставлено на экспозиции в Виндзорском замке. Именно здесь 19 мая пара провела свадебную церемонию.

Говорят, что сейчас обсуждаются детали выставки и подходящее время для ее проведения.

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