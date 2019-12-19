«У меня уже всё есть». Трогательное письмо девочки Санта-Клаусу умилило родителей

Маленькая девочка растрогала множество людей своим письмом Санте. Ребёнок сказал, что у него всё есть. Как сообщает Daily Mirror, родители 9-летней Эмилии Бурджо попросили девочку написать Санта-Клаусу, что она хочет на Новый год. Школьница ответственно подошла к делу и сильно задумалась. Однако в результате ребёнок смог назвать только два подарка.

Фото: Triangle News

«Я долго и упорно думала, что я хочу получить на Рождество. Я осознала, что у меня уже всё есть: лучшие в мире семья и друзья», – написала Бурджо.

Фото: Triangle News

Родители Эмилии были удивлены, поскольку ожидали увидеть в письме список из десяти пунктов минимум. Но там были всего два: ролики и детективная серия книг про подруг Скарлет и Айви. «Но только если у вас будет время, потому что я знаю, что у вас очень много дел. Спасибо за уделённое время», – закончила девочка.

Фото: Triangle News