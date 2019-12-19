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«У меня уже всё есть». Трогательное письмо девочки Санта-Клаусу умилило родителей

19 декабря 2019 14:02
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Маленькая девочка растрогала множество людей своим письмом Санте. Ребёнок сказал, что у него всё есть. 

Как сообщает Daily Mirror, родители 9-летней Эмилии Бурджо попросили девочку написать Санта-Клаусу, что она хочет на Новый год. Школьница ответственно подошла к делу и сильно задумалась. Однако в результате ребёнок смог назвать только два подарка. 

«У меня уже всё есть». Трогательное письмо девочки Санта-Клаусу умилило родителей-1

Фото: Triangle News 

«Я долго и упорно думала, что я хочу получить на Рождество. Я осознала, что у меня уже всё есть: лучшие в мире семья и друзья», – написала Бурджо. 

«У меня уже всё есть». Трогательное письмо девочки Санта-Клаусу умилило родителей-4

Фото: Triangle News 

Родители Эмилии были удивлены, поскольку ожидали увидеть в письме список из десяти пунктов минимум. Но там были всего два: ролики и детективная серия книг про подруг Скарлет и Айви. 

«Но только если у вас будет время, потому что я знаю, что у вас очень много дел. Спасибо за уделённое время», – закончила девочка. 

«У меня уже всё есть». Трогательное письмо девочки Санта-Клаусу умилило родителей-7

Фото: Triangle News 

Родители растрогались и подумали, что если у них растёт такая вежливая и внимательная к чувствам других дочка, то они всё делают правильно. 

Недавно мы рассказывали о случае, когда родители поступили неправильно. 

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# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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