В сети появился второй вариант рождественской открытки принца Гарри и Меган Маркл

«Прекрасный ответ их королевских высочеств герцога и герцогини Сассекских в благодарность за мои поздравления им с Рождеством и Новым годом», – написал Брэдли Донован-Бэйрд.

Новости Великобритании. На днях один из журналистов, которые пишут о королевской семье, опубликовал на своей странице в Instagram второй вариант рождественской открытки принца Гарри и Меган Маркл.

В комментариях под публикацией у мужчины спросили, почему ему пришла такая фотография, ведь официально была выбрана другая. На том снимке принц Гарри и Меган Маркл любуются салютом в день своей свадьбы.

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Брэдли пояснил, что та фотография предназначалась для друзей и людей, которые работают с герцогом и герцогиней Сассекскими. Для представителей общественности, отправлявшим им поздравления с праздниками, был выбран другой снимок.

Кстати, весьма вероятно, что у герцога и герцогини Кембриджских тоже был второй вариант фотографии для открыток. В ответ на наилучшие пожелания Донован-Бэйрд получил благодарность вместе с портретным фото, на котором принц Уильям, Кейт Миддлтон, принцы Джордж и Луи, а также принцесса Шарлотта.