Диана Арбенина перенесла сердечный приступ

По словам PR-директора, приступ продолжался 16 часов. Врачи до сих пор не могут полностью снять боль, однако состояние исполнительницы стабилизировалось и угрозы жизни нет.

По информации РИА Новости со ссылкой на PR-директора исполнительницы Марию Кохель, Диана Арбенина попала в клинику вечером 17 января.

В сообщении также было сказано, что концерты, которые должны состояться в рамках юбилейного тура, не будут отменены. Артистка успокаивает поклонников и планирует в скором времени вернуться в строй.

Диана Арбенина ранее сообщила подписчикам в соцсети, что была госпитализирована во Франции после катания на лыжах. Позже эта публикация была удалена.