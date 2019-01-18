Диана Арбенина перенесла сердечный приступ

У солистки группы «Ночные Снайперы» случился сердечный приступ. Артистка находится во Франции.
По информации РИА Новости со ссылкой на PR-директора исполнительницы Марию Кохель, Диана Арбенина попала в клинику вечером 17 января.
По словам PR-директора, приступ продолжался 16 часов. Врачи до сих пор не могут полностью снять боль, однако состояние исполнительницы стабилизировалось и угрозы жизни нет.
Медики продолжают обследование.
Фото: instagram.com/d_arbenina_official
В сообщении также было сказано, что концерты, которые должны состояться в рамках юбилейного тура, не будут отменены. Артистка успокаивает поклонников и планирует в скором времени вернуться в строй.
Диана Арбенина ранее сообщила подписчикам в соцсети, что была госпитализирована во Франции после катания на лыжах. Позже эта публикация была удалена.
«Ни в коем случае не делать из пацана пацана в три года». Диана Арбенина рассказала о воспитании детей (читать далее).