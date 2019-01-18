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Диана Арбенина перенесла сердечный приступ

18 января 2019 15:33
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У солистки группы «Ночные Снайперы» случился сердечный приступ. Артистка находится во Франции.

По информации РИА Новости со ссылкой на PR-директора исполнительницы Марию Кохель, Диана Арбенина попала в клинику вечером 17 января.

По словам PR-директора, приступ продолжался 16 часов. Врачи до сих пор не могут полностью снять боль, однако состояние исполнительницы стабилизировалось и угрозы жизни нет.

Медики продолжают обследование.

Диана Арбенина перенесла сердечный приступ-1

Фото: instagram.com/d_arbenina_official

В сообщении также было сказано, что концерты, которые должны состояться в рамках юбилейного тура, не будут отменены. Артистка успокаивает поклонников и планирует в скором времени вернуться в строй.

Диана Арбенина ранее сообщила подписчикам в соцсети, что была госпитализирована во Франции после катания на лыжах. Позже эта публикация была удалена.

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# Звезды # калейдоскоп # Диана Арбенина

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