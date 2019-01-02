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«Больше не британец». Меган Маркл запретила принцу Гарри пить чай, кофе и алкоголь

02 января 2019 15:23
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Новости Великобритании. Меган Маркл убедила своего супруга принца Гарри придерживаться вегетарианской диеты и отказаться от спиртного.

По словам источников, Меган Маркл оказывает хорошее влияние на ее внука королевы. Супруга изменила его рацион питания.

«Больше не британец». Меган Маркл запретила принцу Гарри пить чай, кофе и алкоголь-1

После того, как беременная герцогиня Сассекская заставила 34-летнего Гарри отказаться от алкоголя и вести вегетарианский образ жизни, она также «запретила» своему супругу пить напитки, которые содержат кофеин.

Теперь, когда чай и кофе официально исключены из меню, Гарри пьет только минеральную воду. Фанаты называют это «жестокостью».

«Больше не британец». Меган Маркл запретила принцу Гарри пить чай, кофе и алкоголь-4

«Как можно запретить англичанину пить чай?», – написал один из рассерженных фанатов в Twitter.

Многие его поддерживали и отметили, что считают это испытание «жестоким и бесчеловечным». Кто-то восклицал «Бедный Гарри», а кто-то даже заявил, что он «больше не британец».

«Больше не британец». Меган Маркл запретила принцу Гарри пить чай, кофе и алкоголь-7

Однако по информации The Express, королевская семья, явно «поражена» тем, как он изменился.

Источник сообщает: «Это большое достижение, учитывая тот факт, что еще с подросткового возраста он отличался любовью к спиртным напиткам».

Друзья принца также обратили внимание на то, как он изменился, и, говорят, что он стал «более спокойный и расслабленный».

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Помимо отказа от кофеиносодержащих напитков, принц Гарри также начал заниматься йогой и другими физическими упражнениями.

«Больше не британец». Меган Маркл запретила принцу Гарри пить чай, кофе и алкоголь-10

Друзья королевской пары были не против решения заставить Гарри отказаться и от чая – любимого напитка британцев. «Меган лишь показала ему, что можно жить по-другому, и он стал большим фанатом этого», – сказал один из друзей пары.

«Он хорошо питается, не отравляет свое тело, делает упражнения, занимается йогой и стал намного счастливее».

«Больше не британец». Меган Маркл запретила принцу Гарри пить чай, кофе и алкоголь-13

В прошлом месяце сообщалось, что 37-летняя любительница животных Меган заставила Гарри отказаться от поедания мяса и ношения меховых изделий. Есть также информация, что всего за два месяца до того, как пара связала себя узами брака в мае 2018 года, бывшая звезда сериала «Форс-мажоры» убедила принца Гарри бросить курить.

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Источник текста: news.com.au.

# Королевская семья # калейдоскоп # Меган Маркл # Принц Гарри # Фотофакт

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