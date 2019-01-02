«Больше не британец». Меган Маркл запретила принцу Гарри пить чай, кофе и алкоголь
Новости Великобритании. Меган Маркл убедила своего супруга принца Гарри придерживаться вегетарианской диеты и отказаться от спиртного.
По словам источников, Меган Маркл оказывает хорошее влияние на ее внука королевы. Супруга изменила его рацион питания.
После того, как беременная герцогиня Сассекская заставила 34-летнего Гарри отказаться от алкоголя и вести вегетарианский образ жизни, она также «запретила» своему супругу пить напитки, которые содержат кофеин.
Теперь, когда чай и кофе официально исключены из меню, Гарри пьет только минеральную воду. Фанаты называют это «жестокостью».
«Как можно запретить англичанину пить чай?», – написал один из рассерженных фанатов в Twitter.
Многие его поддерживали и отметили, что считают это испытание «жестоким и бесчеловечным». Кто-то восклицал «Бедный Гарри», а кто-то даже заявил, что он «больше не британец».
Однако по информации The Express, королевская семья, явно «поражена» тем, как он изменился.
Источник сообщает: «Это большое достижение, учитывая тот факт, что еще с подросткового возраста он отличался любовью к спиртным напиткам».
Друзья принца также обратили внимание на то, как он изменился, и, говорят, что он стал «более спокойный и расслабленный».
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Помимо отказа от кофеиносодержащих напитков, принц Гарри также начал заниматься йогой и другими физическими упражнениями.
Друзья королевской пары были не против решения заставить Гарри отказаться и от чая – любимого напитка британцев. «Меган лишь показала ему, что можно жить по-другому, и он стал большим фанатом этого», – сказал один из друзей пары.
«Он хорошо питается, не отравляет свое тело, делает упражнения, занимается йогой и стал намного счастливее».
В прошлом месяце сообщалось, что 37-летняя любительница животных Меган заставила Гарри отказаться от поедания мяса и ношения меховых изделий. Есть также информация, что всего за два месяца до того, как пара связала себя узами брака в мае 2018 года, бывшая звезда сериала «Форс-мажоры» убедила принца Гарри бросить курить.
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Источник текста: news.com.au.