«Больше не британец». Меган Маркл запретила принцу Гарри пить чай, кофе и алкоголь

Новости Великобритании. Меган Маркл убедила своего супруга принца Гарри придерживаться вегетарианской диеты и отказаться от спиртного. По словам источников, Меган Маркл оказывает хорошее влияние на ее внука королевы. Супруга изменила его рацион питания.

После того, как беременная герцогиня Сассекская заставила 34-летнего Гарри отказаться от алкоголя и вести вегетарианский образ жизни, она также «запретила» своему супругу пить напитки, которые содержат кофеин. Теперь, когда чай и кофе официально исключены из меню, Гарри пьет только минеральную воду. Фанаты называют это «жестокостью».

«Как можно запретить англичанину пить чай?», – написал один из рассерженных фанатов в Twitter. Многие его поддерживали и отметили, что считают это испытание «жестоким и бесчеловечным». Кто-то восклицал «Бедный Гарри», а кто-то даже заявил, что он «больше не британец».

Однако по информации The Express, королевская семья, явно «поражена» тем, как он изменился. Источник сообщает: «Это большое достижение, учитывая тот факт, что еще с подросткового возраста он отличался любовью к спиртным напиткам». Друзья принца также обратили внимание на то, как он изменился, и, говорят, что он стал «более спокойный и расслабленный». Принц Гарри хочет сделать для Меган Маркл то, чего не смог для своей матери (читать далее). Помимо отказа от кофеиносодержащих напитков, принц Гарри также начал заниматься йогой и другими физическими упражнениями.

Друзья королевской пары были не против решения заставить Гарри отказаться и от чая – любимого напитка британцев. «Меган лишь показала ему, что можно жить по-другому, и он стал большим фанатом этого», – сказал один из друзей пары. «Он хорошо питается, не отравляет свое тело, делает упражнения, занимается йогой и стал намного счастливее».