В сети обсуждают вторую беременность Елизаветы Боярской

Новости России. В сети обсуждают вторую беременность актрисы Елизаветы Боярской. Интернет-пользователи обратили внимание, что на последних фото, которые девушка выложила в соцсетях, можно заметить округлившийся живот. «Лиза, вы в положении? Если так, мы рады за вас».

Фото: instagram.com/lizavetabo

Правда ни сама актриса, ни ее супруг – Максим Матвеев – пока никак не прокомментировали появившуюся информацию. Климова и Месхи, Боярская и Матвеев, Гослинг и Мендес и еще 4 семейные пары в кино

Фото: instagram.com/lizavetabo

На снимках, которые появились в Instagram актрисы, девушка находится в Барселоне. Елизавета Боярская:

Живут же люди, хочется сказать... Погода, солнце, море, горы, вкусная еда, Гауди, Пикассо etс... И никто никуда не торопится, все улыбаются и радуются друг другу. Одним словом, вырваться из межсезонья в солнечную действительность было большим счастьем.

Фото: instagram.com/lizavetabo

Для прогулки по солнечному испанскому городу актриса выбрала куртку и платье свободного кроя. Максим Матвеев и Елизавета Боярская воспитывают сына Андрея, которому на днях исполнилось шесть лет.

Фото: instagram.com/lizavetabo