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В сети обсуждают вторую беременность Елизаветы Боярской

09 апреля 2018 14:47
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Новости России. В сети обсуждают вторую беременность актрисы Елизаветы Боярской.

Интернет-пользователи обратили внимание, что на последних фото, которые девушка выложила в соцсетях, можно заметить округлившийся живот.

«Лиза, вы в положении? Если так, мы рады за вас».

В сети обсуждают вторую беременность Елизаветы Боярской-1

Фото: instagram.com/lizavetabo

Правда ни сама актриса, ни ее супруг – Максим Матвеев – пока никак не прокомментировали появившуюся информацию.

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В сети обсуждают вторую беременность Елизаветы Боярской-4

Фото: instagram.com/lizavetabo

На снимках, которые появились в Instagram актрисы, девушка находится в Барселоне.

Елизавета Боярская:
Живут же люди, хочется сказать... Погода, солнце, море, горы, вкусная еда, Гауди, Пикассо etс... И никто никуда не торопится, все улыбаются и радуются друг другу. Одним словом, вырваться из межсезонья в солнечную действительность было большим счастьем. 

В сети обсуждают вторую беременность Елизаветы Боярской-7

Фото: instagram.com/lizavetabo

Для прогулки по солнечному испанскому городу актриса выбрала куртку и платье свободного кроя.

Максим Матвеев и Елизавета Боярская воспитывают сына Андрея, которому на днях исполнилось шесть лет.

В сети обсуждают вторую беременность Елизаветы Боярской-10

Фото: instagram.com/lizavetabo

Елизавета в поздравлении сыну отметила, что шесть лет – это серьезный возраст.

Елизавета Боярская:
Сын, расти здоровым, добрым, справедливым, честным, отзывчивым, умным мальчиком!

В январе появились кадры новой фотосесии Елизаветы Боярской. Обнаженная актриса поразила поклонников (читать далее).

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Елизавета Боярская # Максим Матвеев

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