В сети обсуждают вторую беременность Елизаветы Боярской
Новости России. В сети обсуждают вторую беременность актрисы Елизаветы Боярской.
Интернет-пользователи обратили внимание, что на последних фото, которые девушка выложила в соцсетях, можно заметить округлившийся живот.
«Лиза, вы в положении? Если так, мы рады за вас».
Фото: instagram.com/lizavetabo
Правда ни сама актриса, ни ее супруг – Максим Матвеев – пока никак не прокомментировали появившуюся информацию.
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Фото: instagram.com/lizavetabo
На снимках, которые появились в Instagram актрисы, девушка находится в Барселоне.
Елизавета Боярская:
Живут же люди, хочется сказать... Погода, солнце, море, горы, вкусная еда, Гауди, Пикассо etс... И никто никуда не торопится, все улыбаются и радуются друг другу. Одним словом, вырваться из межсезонья в солнечную действительность было большим счастьем.
Фото: instagram.com/lizavetabo
Для прогулки по солнечному испанскому городу актриса выбрала куртку и платье свободного кроя.
Максим Матвеев и Елизавета Боярская воспитывают сына Андрея, которому на днях исполнилось шесть лет.
Фото: instagram.com/lizavetabo
Елизавета в поздравлении сыну отметила, что шесть лет – это серьезный возраст.
Елизавета Боярская:
Сын, расти здоровым, добрым, справедливым, честным, отзывчивым, умным мальчиком!
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