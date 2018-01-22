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Обнаженная Елизавета Боярская поразила поклонников

22 января 2018 11:41
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Новости России. Актриса Елизавета Боярская снялась в откровенной фотосессии.

Снимки были опубликованы на странице фотографа Михаила Тарасова в Instagram. Эффектные фото вызвали резонанс среди поклонников актрисы, которые оценили ее неожиданный образ.

Автор работ отметил, что каждый раз во время съемок актриса его удивляет. В этот раз произошло то же самое. Боярская «приятно удивила: на этот раз недюжинной какой-то, почти внезапной сексуальностью, и вдохновила, и ввергла в пучину сметения».  

Обнаженная Елизавета Боярская поразила поклонников-1

Фото: instagram.com/tarasovm

Михаил Тарасов, фотограф:
Лиза – шикарная женщина. Я умышленно не говорю – актриса, так как это для меня стоит на втором месте и является лишь вспомогалочкой в работе и общении. И с каждой встречей она из актрисы с экрана и сцены становится всё более живым человеком – со своими недостатками, загонами, заусеницами и трещинами – и это очень круто.

Обнаженная Елизавета Боярская поразила поклонников-4

Фото: instagram.com/tarasovm

Порцией снимков Елизаветы в своих соцсетях также поделились визажист и мастер по причёскам. Они отметили, что «в каждой, даже самой милой девушке, живёт маленький бесёнок».

Поклонники актрисы отметили, что на этих фото видна естественная привлекательность Боярской.

Обнаженная Елизавета Боярская поразила поклонников-7

Фото: instagram.com/tarasovm

«Глубина и эмоциональность каждого снимка не оставляют равнодушными... А Лиза, про нее можно говорить часами (и только самое хорошее) – это богема, любовь, тепло, трудолюбие, невероятная красота во всех ее проявлениях»,

«Она – моя любимейшая актриса. Как женщина вообще молчу. Пример для подражания»,

«Ах, какая она».

Обнаженная Елизавета Боярская поразила поклонников-10

Фото: instagram.com/tarasovm

Летом 2018 года Елизавета Боярская и ее супруг Максим Матвеев отметят восьмую годовщину бракосочетания. Пара сыграла вместе в нескольких фильмах.

Климова и Месхи, Боярская и Матвеев, Гослинг и Мендес и еще 4 семейные пары в кино (читать далее).

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Елизавета Боярская

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