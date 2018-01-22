Обнаженная Елизавета Боярская поразила поклонников

Новости России. Актриса Елизавета Боярская снялась в откровенной фотосессии. Снимки были опубликованы на странице фотографа Михаила Тарасова в Instagram. Эффектные фото вызвали резонанс среди поклонников актрисы, которые оценили ее неожиданный образ. Автор работ отметил, что каждый раз во время съемок актриса его удивляет. В этот раз произошло то же самое. Боярская «приятно удивила: на этот раз недюжинной какой-то, почти внезапной сексуальностью, и вдохновила, и ввергла в пучину сметения».

Фото: instagram.com/tarasovm

Михаил Тарасов, фотограф:

Лиза – шикарная женщина. Я умышленно не говорю – актриса, так как это для меня стоит на втором месте и является лишь вспомогалочкой в работе и общении. И с каждой встречей она из актрисы с экрана и сцены становится всё более живым человеком – со своими недостатками, загонами, заусеницами и трещинами – и это очень круто.

Фото: instagram.com/tarasovm

Порцией снимков Елизаветы в своих соцсетях также поделились визажист и мастер по причёскам. Они отметили, что «в каждой, даже самой милой девушке, живёт маленький бесёнок». Поклонники актрисы отметили, что на этих фото видна естественная привлекательность Боярской.

Фото: instagram.com/tarasovm

«Глубина и эмоциональность каждого снимка не оставляют равнодушными... А Лиза, про нее можно говорить часами (и только самое хорошее) – это богема, любовь, тепло, трудолюбие, невероятная красота во всех ее проявлениях», «Она – моя любимейшая актриса. Как женщина вообще молчу. Пример для подражания», «Ах, какая она».

Фото: instagram.com/tarasovm