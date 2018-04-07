«Я вернулся!»: Арнольд Шварценеггер отправился домой после операции на сердце

Новости США. Арнольд Шварценеггер выписался из больницы после операции на сердце. Об этом на странице в Twitter написал его представитель Дэниел Кетчелл.

«Шварценеггер отправляется домой!», – сообщил Дэниэл.

Ранее мужчина упоминал, что первыми словами актёра после пробуждения были: «Я вернулся».

29 марта Арнольд был экстренно прооперирован. Шварценеггера доставили в медицинский центр Седарс-Синай в Лос-Анджелесе для замены катетерного клапана. Во время процедуры возникли осложнения, из-за чего несколько часов проводилась операция на открытом сердце.

«Это правда: я вернулся! Я заснул, ожидая проснуться с небольшим разрезом, а проснулся с большим – но знаете что? Я проснулся, и за это нужно поблагодарить. Спасибо врачам и медсёстрам. И я искренне благодарен за все тёплые слова», – написал Шварценеггер в Twitter после операции.

Поклонники актёра радостно отреагировали на эту новость.

«Терминатор вернулся после успешного прохождения технического обслуживания и ремонта!»,

«Здоровья железному Арни»,

«На открытом сердце операция была? Это ж минимум 4 месяца тяжести не поднимать»,

«Всё нормально, просто он проходил модернизацию с Т-800 до Т-850: заменили мини-реактор на два водородных топливных блока, и теперь, если сильно себя нагружать не будет, 200 лет протянет»,

«Долгих лет, Арни, великий человек».

Перенесённая на сердце операция не была для Шварценеггера первой. В 1997 году актёру уже проводили операцию по замене аортального клапана.