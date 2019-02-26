В Санкт-Петербурге скончалась известная на весь мир российская супермодель

По информации РИА Новости со ссылкой на коллег модели, она скончалась шестого февраля. Однако о смерти женщины стало известно только сейчас. Ольге Пантюшенковой было 44 года.

По словам Оксаны Полевиковой – одной из знакомых известной в 90-е годы модели, причиной смерти стал рак.

Оксана Полевикова:

Какая жуткая новость... Не стало Оли Пантюшенковой... 13 дней назад скончалась от рака... Когда-то очень давно в 1990-м году мы вместе были на конкурсе красоты, мы были самыми маленькими, несовершеннолетними... И, как самые юные, сдружились... Ольга очень хотела уехать и в скором времени получила контракт и так и осталась в Европе... А сегодня я узнала, что ее больше не... Плачу, девочки... Поверить не могу...