В Санкт-Петербурге скончалась известная на весь мир российская супермодель
Новости России. В Санкт-Петербурге скончалась известная российская модель Ольга Пантюшенкова.
По информации РИА Новости со ссылкой на коллег модели, она скончалась шестого февраля. Однако о смерти женщины стало известно только сейчас. Ольге Пантюшенковой было 44 года.
Фото: страница Оксаны Полевиковой «ВКонтакте»
По словам Оксаны Полевиковой – одной из знакомых известной в 90-е годы модели, причиной смерти стал рак.
Оксана Полевикова:
Какая жуткая новость... Не стало Оли Пантюшенковой... 13 дней назад скончалась от рака... Когда-то очень давно в 1990-м году мы вместе были на конкурсе красоты, мы были самыми маленькими, несовершеннолетними... И, как самые юные, сдружились... Ольга очень хотела уехать и в скором времени получила контракт и так и осталась в Европе... А сегодня я узнала, что ее больше не... Плачу, девочки... Поверить не могу...
Фото: страница Оксаны Полевиковой «ВКонтакте»
Пик модельной карьеры Ольги Пантюшенковой пришелся на 90-е годы – девушка получила известность по всему миру и многочисленные рекламные контракты. Девушка попала в тройку на конкурсе «Супермодель СССР» в 1991 году.
Ольга работала со многими модными домами – Christian Dior, Chanel, Kenzo, Cacharel, Valentino. Внешностью девушки восхищались прославленные модельеры – Джон Гальяно и Карл Лагерфельд, который скончался на минувшей неделе.
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