В роли повара. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко приготовила пельмени и вареники

Новости Беларуси. Первого февраля Арина Соболенко обыграла Екатерину Александрову из России в четвертьфинальном матче турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4. Белоруска стала полуфиналисткой турнира. Следующая соперница теннисистки еще неизвестна. Ей станет победительница пары Анастасия Павлюченкова (Россия) – Кики Бертенс (Нидерланды). А на этой неделе теннисистка Арина Соболенко не только впервые в карьере попала в топ-10 мирового рейтинга, но и попробовала себя в роли повара.

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Спортсменка приготовила пельмени и вареники. Снимками с кулинарного эксперимента девушка поделилась в Instagram. Вместе с ней блюда готовила коллега – россиянка Анастасия Павлюченкова. Арина Соболенко:

Опробовали себя сегодня в роли повара. Кто желает испробовать наши пельмешки и вареники?

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Девушки готовили пельмени и вареники в Санкт-Петербурге, где сейчас проходит турнир, в котором обе спортсменки принимают участие.

Фото: instagram.com/nastia_pav

Анастасия Павлюченкова отметила, что блюда получились настоящим «хэнд-мейдом».

Фото: instagram.com/nastia_pav