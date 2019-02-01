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В роли повара. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко приготовила пельмени и вареники

01 февраля 2019 12:13
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Новости Беларуси. Первого февраля Арина Соболенко обыграла Екатерину Александрову из России в четвертьфинальном матче турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.

Белоруска стала полуфиналисткой турнира. Следующая соперница теннисистки еще неизвестна.  Ей станет победительница пары Анастасия Павлюченкова (Россия) – Кики Бертенс (Нидерланды).

А на этой неделе теннисистка Арина Соболенко не только впервые в карьере попала в топ-10 мирового рейтинга, но и попробовала себя в роли повара.

В роли повара. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко приготовила пельмени и вареники-1

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Спортсменка приготовила пельмени и вареники. Снимками с кулинарного эксперимента девушка поделилась в Instagram. Вместе с ней блюда готовила коллега – россиянка Анастасия Павлюченкова.

Арина Соболенко:
Опробовали себя сегодня в роли повара. Кто желает испробовать наши пельмешки и вареники?

В роли повара. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко приготовила пельмени и вареники-4

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Девушки готовили пельмени и вареники в Санкт-Петербурге, где сейчас проходит турнир, в котором обе спортсменки принимают участие.

В роли повара. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко приготовила пельмени и вареники-7

Фото: instagram.com/nastia_pav

Анастасия Павлюченкова отметила, что блюда получились настоящим «хэнд-мейдом».

В роли повара. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко приготовила пельмени и вареники-10

Фото: instagram.com/nastia_pav

«Заверните мне с собой», – пошутили в комментариях пользователи.

Большое интервью Арины Соболенко: «Порой так хочется сладкого, что аж трясёт» (читать далее).

# Теннис # калейдоскоп # Арина Соболенко # Анастасия Павлюченкова # Фотофакт

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