Как слесарь изображал Киркорова и Билана. Сотрудники МТЗ рассказали, как снимали пародию на вирусные видео 2018 года

Минский тракторный снял клип про завод, пародировав так называемые вирусные видео 2018 года.

Имиджевые ролики – тренд последних лет. В одном случае, на предприятиях идут по протоптанной стезе и заказывают видеоконтент такого рода у коммерческих студий. В другом – справляются своими силами.

Евгений, скажите, а как снимали Ваш клип? Евгений Сальников, специалист по работе с молодёжью МТЗ, капитан команды КВН BELARUS«Ы»:

Идея возникла у нашего руководства. За саму реализацию взялась наша команда КВН. В прошлом году мы также сняли ролик. Это уже становится доброй традицией.

«SKIBIDI» группы LITTLE BIG, хиты «Ибица» и «Цвет настроения чёрный», клип Димы Билана и Полины «Пьяная любовь». Эти ролики суммарно посмотрели почти 300 миллионов пользователей.

Коллектив тракторного завода тоже в тренде. Роль кассира в заводской столовой сыграла настоящая актриса. На такую авантюру, уверяет дива театральных подмосток, согласилась моментально. Лада Веселова, артистка народного театра «На долгом броде» Дворца культуры Минского тракторного завода:

Съёмки были очень интересные, было очень холодно. Самые классные моменты были в музее МТЗ. В кино 5-D я думала – доехать бы до конца. Меня берегли. Николаю досталось больше.

А ведь он – слесарь-ремонтник на заводе. После публикации ролика в Интернете, коллеги не перестают восхищаться актёрским талантом мужчины.

Николай, вы снимались в ролике во время работы или, всё-таки, после смены? Николай Доровский, слесарь-ремонтник термического цеха МТЗ, участник команды КВН BELARUS«Ы»:

– А моё начальство это потом увидит? – Скорее всего, да. – Тогда, конечно, после смены.

Да и он с радостью почивает на лаврах. По сценарию, над которым, к слову, местные юмористы работали без малого две недели, клип сняли за рекордные сроки: на всё ушло 3 дня.

Алексей Цытик, специалист бюро управления протокола МТЗ, участник команды КВН BELARUS«Ы»:

Вопросы мы прямо накидывали на ходу, потому что времени у нас уже не оставалось. Необходимо было сдать оборудование, собственно говоря, которое мы брали для съёмок.

А любовная линия, которая дала свои плоды в клипе, в реальности оказалось всего лишь игрой на камеру. Лада Веселова:

Он замечательный человек. С ним очень легко работать, абсолютно. Он же женат, у него дети. Я тоже замужем.