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Скончалась актриса из «Операции «Ы» и «Покровских ворот»

01 февраля 2019 11:47
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Новости России. В возрасте 86 лет скончалась заслуженная артистка России Валентина Березуцкая.

По информации РЕН ТВ, актрисы не стало 31 января. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

Валентина Березуцкая почувствовала себя плохо, когда находилась дома. К актрисе приехали медики, которые констатировали состояние клинической смерти. Спасти женщину не удалось.

Скончалась актриса из «Операции «Ы» и «Покровских ворот»-1

Кадр из фильма «Дети Дон-Кихота». Источник: kino-teatr.ru

Валентина Березуцкая в 1992 году получила звание заслуженной артистки России.

Актрису часто называли «королевой эпизода». На счету Березуцкой более 200 ролей в кино. Среди работ – «Покровские ворота», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Летят журавли», «Дневной дозор», «Дети Дон-Кихота» и «Следствие ведут знатоки».

Актриса также снималась в сериалах, среди которых «Марш Турецкого», «Возвращение Мухтара».

В ноябре минувшего года в Литве скончался актёр из «Мушкетёров» и «Зимней вишни» (читать далее).

# Некролог # калейдоскоп # Валентина Березуцкая

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