Скончалась актриса из «Операции «Ы» и «Покровских ворот»

Валентина Березуцкая почувствовала себя плохо, когда находилась дома. К актрисе приехали медики, которые констатировали состояние клинической смерти. Спасти женщину не удалось.

По информации РЕН ТВ, актрисы не стало 31 января. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

Новости России. В возрасте 86 лет скончалась заслуженная артистка России Валентина Березуцкая.

Валентина Березуцкая в 1992 году получила звание заслуженной артистки России.

Актрису часто называли «королевой эпизода». На счету Березуцкой более 200 ролей в кино. Среди работ – «Покровские ворота», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Летят журавли», «Дневной дозор», «Дети Дон-Кихота» и «Следствие ведут знатоки».

Актриса также снималась в сериалах, среди которых «Марш Турецкого», «Возвращение Мухтара».