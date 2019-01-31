Авто будто в гигантской головоломке. Посмотрите на самую безумную парковку в мире
На шокирующих снимках можно увидеть автостоянку в Таиланде, которая может являться самой загруженной в мире.
По информации Daily Mail, водители вынуждены выталкивать свои автомобили c парковочного места, потому что они стоят друг к другу очень плотно.
Сотни автомобилистов ежедневно ставят свои автомобили на бесплатную парковку в Бангкоке, так как близлежащие парковки являются платными.
Огромная популярность парковки привела к хаосу: автомобили припаркованы бампер к бамперу и регулярно сталкиваются друг с другом.
Автомобилисты даже начали прикреплять к своим автомобилям самодельные подкладки из пенопласта, чтобы избежать повреждений.
Эта удивительная ситуация привела к странному обычаю водителей оставлять ручные тормоза выключенными. Когда водители возвращаются к своим автомобилям, им приходится толкать окружающие машины, которые заблокировали проезд, как в «гигантской игре-головоломке».
На снимках видно, что автомобили стоят друг к другу очень плотно, а некоторые даже впритык.
Местные жители говорят, что такое происходит каждый день.
Один из водителей отметила, что приезжает около 8 утра, чтобы найти свободное место.
«Я не против такой парковки. Это лучше, чем платить много денег каждый месяц. Иногда бывает жарко и тяжело толкать другие машины. Это похоже на головоломку, где тебе нужно найти выход».
Еще один водитель добавил: «Моя машина дважды была повреждена, поэтому я положил кусок пенопласта спереди и сзади. С тех пор у меня не возникает никаких проблем».
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