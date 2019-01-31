Авто будто в гигантской головоломке. Посмотрите на самую безумную парковку в мире

На шокирующих снимках можно увидеть автостоянку в Таиланде, которая может являться самой загруженной в мире. По информации Daily Mail, водители вынуждены выталкивать свои автомобили c парковочного места, потому что они стоят друг к другу очень плотно.

Сотни автомобилистов ежедневно ставят свои автомобили на бесплатную парковку в Бангкоке, так как близлежащие парковки являются платными. Огромная популярность парковки привела к хаосу: автомобили припаркованы бампер к бамперу и регулярно сталкиваются друг с другом.

Автомобилисты даже начали прикреплять к своим автомобилям самодельные подкладки из пенопласта, чтобы избежать повреждений. Эта удивительная ситуация привела к странному обычаю водителей оставлять ручные тормоза выключенными. Когда водители возвращаются к своим автомобилям, им приходится толкать окружающие машины, которые заблокировали проезд, как в «гигантской игре-головоломке».

На снимках видно, что автомобили стоят друг к другу очень плотно, а некоторые даже впритык. Местные жители говорят, что такое происходит каждый день. Один из водителей отметила, что приезжает около 8 утра, чтобы найти свободное место. «Я не против такой парковки. Это лучше, чем платить много денег каждый месяц. Иногда бывает жарко и тяжело толкать другие машины. Это похоже на головоломку, где тебе нужно найти выход».