В японском городе Кавадзу на две недели раньше зацвели сакуры

Новости Японии. Весна в этом году в японском городе Кавадзу началась раньше обычного. Небольшой город, расположенный недалеко от Токио, славится 8 тысячами вишневых деревьев, которые зацветают рано и служат предвестником весны. Живописные ландшафты привлекают тысячи японцев.

Фото: instagram.com Цветущая вишня, известная в японском языке как сакура, как правило, цветет в марте-апреле, но деревья в городе Кавадзу уникальны. Небольшой поезд доставляет пассажиров из Токио, где они наслаждаются душистыми ароматами и всевозможными оттенками розового. Ночью деревья подсвечивают прожекторами. Деревья вдоль реки выглядят также эффектно, как и днем.

Фото: instagram.com Сакура имеет весьма символическое значение в культуре Японии. Мимолетность периода цветения приравнивается к скоротечности жизни, поэтому сакура для японцев синонимична понятию «судьба». Цветущие вишни часто появляются в японском искусстве и сегодня стали отождествляться с образом самой страны.

Фото: instagram.com Ежегодно в марте в Японии проводится фестиваль, посвященный сакуре. Туристы и японцы наслаждаются прогулками среди деревьев. Процесс любования сакурой по-японски называется о-ханами.

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com